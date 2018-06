Roland Garros 2018: sfide in programma oggi 7 giugno.

Il Rolan Garros 2018 si proietta verso le semifinali. Giovedì 7 Giugno si giocheranno gli ultimi quarti di finale. Il programma prevederà quattro incontri di singolare, maschile e femminile, divisi sui due campi principali, il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen; successivamente due incontri di doppio (maschile e misto) che si disputeranno sempre sul Suzanne Lenglen. Senza italiani in gara, in singolare cominceranno gli uomini, a partire dalle ore 12.00

Roland Garros 2018: le sfide in programma

Le sfide dei quarti si giocheranno su due diversi campi e vedranno impegnati sia atleti maschili che femminili. Due quarti dovranno essere ripresi, poichè interrotti il giorno precedente per pioggia.

Ecco le sfide nel campo Philippe Chatrier (dalle 12:00):

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] (quarti singolare maschile; da completare: Schwarztman avanti 6-4; 3-5 15-30)

non prima delle ore 15.00 le semifinali singolare femminile;

Simona HALEP (ROU) [1] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3]

Madison KEYS (USA)[13] vs Sloane STEPHENS (USA)[10]

Ecco le sfide nel campo Suzanne Lenglen (dalle 12:00):

Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5] (quarti singolare maschile; da completare: parità 6-6 (5-5) al tie break)

Gabriela DABROWSKI (CAN) & Mate PAVIC (CRO) [1] vs Latisha CHAN (TPE) & Ivan DODIG (CRO) [2] (finale doppio misto)

Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8] vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6] (semifinale doppio maschile)

Roland Garros 2018: la semifinale di Marco Cecchinato

Il semifinalista che merita un occhio di riguardo è l’italiano Marco Cecchinato. L’azzurro ha battuto ai quarti il serbo Novak Djokovic che, nonostante un lieve fastidio al gomito, rimane uno dei tennisti più forti del momento. Un urlo ed un pianto commosso hanno riempito il cuore di tutti i tifosi di tennis. Questa impresa lo fa approdare in semifinale, entrando nella storia come l’ottavo italiano in semifinale ad uno Slam (non accadeva da 40 anni). Per lui una sfida difficile, quella contro l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 della classifica mondiale e mai sfidato prima.

