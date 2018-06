Rolando Maran riparte da Cagliari. Contratto biennale per il tecnico

Il Cagliari ha ufficializzato il nuovo tecnico che guiderà i sardi dalla prossima stagione.

Trattasi di Rolando Maran, reduce da quattro stagioni al Chievo, squadra dalla quale è stato esonerato lo scorso 29 aprile.

Il tecnico trentino è già arrivato nell’isola venendo anche presentato alla stampa. Ha firmato un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2020 ed andrà a percepire €900.000 annui.

Con sé porta anche il suo staff tecnico, formato dal vice Christian Maraner, dai collaboratori tecnici Andrea Tonelli e Ivan Moretto e dall’analista tattico Gianluca Maran.

Le prime parole in rossoblù di Rolando Maran

Ecco un estratto delle parole di Rolando Maran durante la sua conferenza stampa di presentazione:

“Per me è motivo d’orgoglio essere qui, so quello che conta la squadra per il popolo sardo e voglio guadagnarmi la stima, è una motivazione per me. Il senso di responsabilità è alto ma ho il carattere giusto, sono convinto e sicuro di quello che faccio e del mio lavoro. La decisione di venire a Cagliari è stata immediata, nel momento in cui mi hanno chiamato non ho avuto alcun dubbio. L’idea di venire qui è nata subito dopo la fine del campionato, mi sono sentito con Carli“.

Sul mercato:

“Ho visto nella dirigenza la voglia di far bene e di costruire qualcosa. Non voglio soffermarmi sui nomi, spero che i giocatori importanti restino ma dormo sonni tranquilli perché c’è tanta voglia di far bene“.

Sull’idea di gioco:

“Sono sempre partito da una base non solida, ma tutto passa attraverso il lavoro. La mia idea è di una squadra sempre propositiva, che cerchi di imporre il gioco. Voglio che la squadra conquisti i tifosi attraverso questi concetti, attraverso la voglia di superare i limiti”.

