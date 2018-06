Sondaggi elettorali Piepoli: centrodestra sopra il 40%, giù il M5S

Dando un’occhiata all’ultimo sondaggio Piepoli per SkyTg24 sembra di essere tornati al 4 marzo. Dopo un rimbalzo iniziale, i valori delle forze politiche, con esclusione di Lega e Movimento 5 Stelle, sono quasi tornati ad essere simili a quelli ottenuti alle Politiche.

Forza Italia, ad esempio, segna al 4 giugno, un 14% di gradimento identico a quello ottenuto tre mesi fa. Va detto che Piepoli è l’unico istituto demoscopico che dà una valutazione così alta agli azzurri. Altri, Swg in primis, sondano il partito di Berlusconi addirittura sotto la soglia del 10%.

Anche il Partito Democratico, secondo Piepoli, torna a vedere valori simili a quelli del 4 marzo con il 18,5% dei consensi. E così, rispetto a tre mesi fa, l’intero centrosinistra perde appena un punto percentuale attestandosi al 21,5%.

Gli unici partiti a vedere il loro bottino di voti cambiare sono Lega, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali. Tra questi partiti, l’unica ad aver incrementato la propria forza elettorale è la Lega, passata dal 17,37 al 24% di oggi. Una crescita che ha oscurato e depotenziato il suo alleato naturale Fratelli d’Italia scesa dal 4,35 al 3%. Ma è grazie al traino del Carroccio che il centrodestra supera quota 40%

Male invece il Movimento 5 Stelle. Non è bastato realizzare il governo del cambiamento per ritornare a crescere. I pentastellati, se si votasse oggi, prenderebbero meno voti rispetto al 4 marzo (31,5 contro 32,66%). Ma a stare peggio, in termini politici, è Liberi e Uguali. Il partito che aspirava a ricreare una nuova sinistra è prossimo ormai all’estinzione. Piepoli lo sonda all’1,5% (era al 3,38% il 4 marzo).

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 4 giugno. Metodo di campionamento: campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 427 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 187 totale complete: 614 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 8.075 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 8.689. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 614 ± 3.9%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I. Soggetto committente: SkyTg24

