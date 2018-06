Governo ultime notizie: nomine Rai, Floris al Tg1 e torna Giletti. I piani M5S.

Sul governo ultime notizie riguardano le urgenze relative al rinnovo dei CdA della Cdp e della Rai. Mentre per la prima è prevista una ufficializzazione per metà mese, il nodo delle nomine Rai dovrebbe essere sciolto a fine giugno. Il Consiglio di Amministrazione del Servizio Pubblico sarà composto da 7 membri, come stabilito dalla riforma Renzi. Quattro membri saranno nominati da Camera e Senato, mentre il Ministero del Tesoro si occuperà di nominarne due, nonché l’amministratore delegato; l’ultimo membro sarà infine scelto dai dipendenti. Centinaia i curriulcum arrivati alla Camera e al Senato, con una girandola di nomi su cui dovranno essere sciolte le ultime riserve. Ma la partita politica si giocherà anche sulle direzioni dei telegiornali e dei talk. Ed è qui che il Movimento 5 Stelle potrebbe avere già qualche idea concreta in mente.

Governo ultime notizie: nomine Rai, i nomi del CdA

Torniamo per un momento al carosello di nomi. Tornano gli evergreen presenti anche nell’attuale consiglio di amministrazione. Tra questi Arturo Diaconale e Carlo Freccero. Ci sono poi altri volti noti della televisione italiana: tra questi Michele Santoro e Giovanni Minoli tra tutti. Dalla tv alla politica per tornare alla tv in qualità di politico: tra i curriculum spunta anche quello di Dino Giarrusso, la ex Iena candidata alle elezioni politiche con i pentastellati. Non mancano poi Carlo Rienzi e Massimiliano Dona, rispettivamente fondatore del Codacons e presidente dell’Unione Consumatori. Tra i vari candidati anche Emmanuel Gout, ex numero 1 di Tele+.

Governo ultime notizie: nomine Rai, tornano Floris e Giletti?

La grande partita politica, dicevamo, si svolgerà alla direzione dei TG. Alla guida del Tg1, ad esempio, spunta il nome di Giovanni Floris, ora non più tra le braccia delle Rai. Ma il cui ritorno potrebbe proiettarlo direttamente ai vertici del telegiornale nazionale. Il Movimento 5 Stelle ci sta pensando seriamente, ma a quanto riporta Marco Antonellis su Dagospia, il conduttore non sarebbe ancora stato contattato. E quindi non c’è ancora niente di ufficiale. Un altro ritorno potrebbe essere quello di Massimo Giletti: a lui sarebbe affidata la prima serata al posto di Fabio Fazio, con quest’ultimo che potrebbe lasciare per andare su Discovery.

Avanzando con i canali ecco Rai 2, con Ludovico di Meo alla direzione del canale e Luciano Ghelfi alla guida del Tg2, sempre qualora l’attuale direttore Ida Colucci non fosse riconfermata. Infine Rai 3, con la Lega che sembra essere molto interessata. I nomi che si fanno ai vertici del terzo canale della Rai sono quelli di Gerardo Greco e Andrea Vianello. Tutti nomi non ancora ufficiali né certi; solo nodi che andranno sciolti nelle prossime settimane.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM