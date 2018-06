Roma Pride 2018 | Percorso e orari | Programma del 9 giugno

“Brigata Arcobaleno, la liberazione continua” è questo il motto del Roma Pride 2018, la manifestazione che si svolgerà per le strade della città oggi 9 giugno. Gli organizzatori hanno deciso di dedicare il corteo alle partigiane e i partigiani che hanno liberato l’Italia dall’occupazione nazi-fascista. Andiamo a vedere insieme i contenuti, gli orari, il percorso e il programma della giornata.

Roma Pride 2018: dagli ospiti alla candidatura al World Pride 2025

Ospiti dell’evento saranno due partigiani, rispettivamente di 93 e 92 anni. Si tratta di Tina Costa e Modesto, i quali furono impegnati in prima linea durante la liberazione. Non si tratta più solo di una lotta unicamente Gay o circoscritta alla comunità LGBTQI+. Il Pride si fa portavoce di una serie di istanze che riguardano sempre più persone e che tra esse hanno una certa trasversalità. La notizia importante però è la candidatura di Roma al World Pride del 2025, su richiesta dell’associazione Mario Mieli. Il circolo è stata organizzatore del World Pride del 2000 e dell’EuroPride del 2011. Sarà presente anche il Presidente della Regione Nicola Zingaretti che ha dichiarato: “quando una piazza chiede diritti e dignità per tutti, allora è la nostra piazza”. L’anno scorso più di 400mila in piazza, le presenze di oggi sono difficilmente stimabili.

Pint of Science: il festival che porta ricercatori e studiosi al bar con te

Roma Pride 2018: percorso e programma

La grande parata organizzata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli partirà da Piazza della Repubblica, snodandosi lungo la città di Roma si concluderà presso Piazza della Madonna di Loreto. Appuntamento previsto intorno alle ore 15,00 per il concentramento del corteo, partenza per le ore 16.00. Oltre al corteo sono stati organizzati una serie di eventi, stasera infatti al Qube con ospite ufficiale Sabrina Salerno ci sarà il Roma Pride Official Party. La Gay Croisette invece ha avuto luogo dal 2 giugno all’8 giugno a Largo Venue tutte le sere a partire dalle 20.00 con aperitivi, dibattiti e musica.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVTI AL FORUM