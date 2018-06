Formula Uno: Vettel sfata il tabù Montreal e torna in testa al Mondiale

Sebastian Vettel trionfa in solitaria al Gran Premio del Canada di Montreal tornando al successo personale e interrompendo il digiuno ferrarista sulla pista canadese che non vedeva una vittoria della Ferrari dal lontano 2004, quando ad imporsi fu Michael Schumacher.

Il portacolori della rossa parte dalla pole position e non perde mai la posizione di testa, mettendosi alle spalle Valtteri Bottas della Mercedes e Max Verstappen della Red Bull.

Ai piedi del podio si piazza Daniel Ricciardo davanti ad un Lewis Hamilton in grossa difficoltà quest’oggi, in una pista che l’ha visto trionfare sei volte in carriera. 6° Kimi Raikkonen, mai in palla quest’oggi e 10° un buon Charles Leclerc con l’Alfa-Sauber.

Formula Uno: grande prova di Sebastian Vettel

Come detto Vettel mantiene la prima posizione in gara dalla prima curva del primo giro all’ultima dell’ultimo.

La macchina ha risposto bene per tutti i 70 giri non facendo mai temere un possibile abbassamento di ritmo nel finale riuscendo a tenere sempre a debita distanza Bottas, ance lui autore di un’ottima gara.

Con questo successo – e col conseguente quinto posto di Hamilton – Sebastian Vettel torna in testa al mondiale con un punto di vantaggio proprio sull’inglese.

Prossimo appuntamento fra due settimane in Francia a Le Castellet, circuito che torna in F1 dopo 28 anni di assenza.

Formula Uno: le classifiche piloti e costruttori aggiornate

PILOTI:

Sebastian Vettel (Ferrari) 121 pt Lewis Hamilton (Mercedes) 120 pt Valtteri Bottas (Mercedes) 86 pt Daniel Ricciardo (Red Bull) 84 pt Kimi Raikkonen (Ferrari) 68 pt

COSTRUTTORI:

Mercedes 206 pt Ferrari 189 pt Red Bull 134 pt Renault 56 pt McLaren 40 pt

