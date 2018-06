Elezioni comunali Vicenza: risultati e consiglieri eletti, i nomi e le preferenze

Treviso ha eletto il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale al primo turno. Su 20 comuni capoluoghi chiamati al voto nel turno di elezioni amministrative domenica 10 giugno sono solo 6 i comuni in cui si eviterà il ballottaggio domenica 24 giugno. Le altre città sono Trapani e Catania in Sicilia, Barletta, Brescia e Treviso. Il nuovo sindaco di Vicenza è Francesco Rucco, candidato del centrodestra. Il neo sindaco ha raggiunto il 50,63% contro il 45,86 di Otello Dalla Rosa candidato del Pd e della coalizione di centrosinistra.

elezioni Comunali, composizione consiglio comunale

Il Consiglio avrà 20 esponenti della maggioranza. Di cui 10 saranno per la Lista Civica Rucco Sindaco, 7 per la Lega, 2 per Forza Italia, 1 per Lista Civica – Cicero impegno a 360°. Quindi Nessun seggio e nessun consiglieri per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Popolo della Famiglia. Degli 11 eletti per l’opposizione, i consiglieri saranno cosi distribuiti: 6 del Partito Democratico, 2 della Lista Civica “Da Adesso in Poi”, 1 della Lista Vinoca, Lista Quartieri al Centro e Lista Coalizione Civica.

Elezioni Comunali, consiglieri di maggioranza

Infatti la maggioranza in consiglio comunale sarà rappresentata da una serie di esponenti eletti con varie liste. Tra cui la lista civica Rucco Sindaco che dovrebbe aver eletto come consiglieri: Silvio Giovine, Marco Lunari, Valerio Sorrentino, Nicolò Naclerio, Leonardo De Marzo, Lucio Zoppello, Valeria Porelli, Andrea Berengo, Simona Siotto, Ivan Danchielli. La Lega confermando gli ottimi risultati delle elezioni politiche del 4 marzo porta in consiglio una nutrita pattuglia di consiglieri. Ecco i loro nomi: Roberto Ciabatti, Matteo Celebron, Cristina Tolio, Jacopo Maltauro, Andrea Pellizzari, Roberta Albiero, Silvia Maino. A rappresentare Forza Italia dovrebbero esserci: Marco Zocca, Roberto Cattaneo. Infine per la Lista Cicero eletto Claudio Cicero.

Elezioni Comunali, consiglieri comunali di minoranza

Inoltre per conto delle minoranze dovrebbero essere eletti: Isabella Sala, Cristiano Spiller, Cristina Balbi, Alessandro Marchetti, Alessandra Marobin, Giovanni Battista Rolando del Partito Democratico; Giovanni Selmo, Sandro Pupillo per conto della lista Vicenza Capoluogo; Ennio Tosetto per Vinova; Raffaele Colombara della lista Quartieri del Centro. Infine Ciro Asproso di Coalizione Civica.

