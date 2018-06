Elezioni comunali Barletta: risultati e consiglieri eletti, i nomi e le preferenze

Cosimo Cannito è il nuovo sindaco di Barletta, eletto nel corso del primo turno di elezioni amministrative. Diventa sindaco a capo di una coalizione civica composta da 10 liste che ha sconfitto i suoi 5 competitori. Cosimo Cannito ha raccolto una percentuale pari al 53%. Secondo il candidato del Movimento 5 Stelle Michelangelo Filannino (18,5%) avanti a Dino Delvecchio candidato del PD più 3 liste (13,8%) e Carmine Doronzo (9,64%) candidato della sinistra con una coalizione composta da Sinistra Italiana e 3 civiche. Più staccato Flavio Basile candidato della Lega col 4,8% e Rosa Gadaleta ferma allo 0,3%.

Elezioni Comunali 2018, 20 seggi alla coalizione di Cannito part I

La coalizione di Cosimo Cannito, come somma delle liste, raggiunge il 59%. Saranno 20 i seggi da suddividere tra le 10 liste. Con l’11,3% Cannito Sindaco è la lista più votata. Potrebbero scattare 4 seggi. I consiglieri comunali più suffragati dovrebbero essere Rizzi Giuseppe, Dicorato Ruggiero, Bufo Giuseppe, Spinazzola Adelaide. Poco dietro Carpentiere Ferdinando. Seconda lista più votata della coalizione Scelta Popolare a cui potrebbero andare 3 seggi. Qui l’ordine di arrivo dei consiglieri è il seguente: Spinazzola Massimo Antonio, Lanotte Marcello, Maffione Michele, Grimaldi Pier Paolo e Dascoli Francesca.

Elezioni Comunali 2018, 20 seggi alla coalizione di Cannito part II

Come terza forza più suffragata della coalizione di Cannito la lista Forza Barletta. Primo per preferenze Losappio Giuseppe. Poi Mele Stella e Ceto Giovanni. Mentre nella Buona Politica è eletta una delle poche donne del consiglio. Si tratta di Tupputi Rosa che potrebbe essere l’unica donna eletta nella coalizione vincente e anche la più suffragata della città. Dietro di lui Dicataldo Sabino e Mazzarisi Massimo. Nella lista Attiva Cannito primo e secondo Marzocca Ruggiero e Laforgia Vincenzo. A seguire e quindi come primi dei non eletti Di Lernia Giorgio, Cianci Maria Paola e Scardigno Michele. Noi con Barletta dovrebbe avere altri due seggi. I primi due dovrebbero rispondere ai nomi di Memeo Riccardo e Cefola Gennaro seguiti da Antonucci Luigi.

Elezioni Comunali 2018, 20 seggi alla coalizione di Cannito part III

In Iniziativa Democratica primo Di Monte Luigi. Dietro, in ordine di preferenze, Damato Antonello e Roberto Andrea. In Lealtà e Progresso eletto Lasala Michele seguito a distanza da Lionetti Salvatore, Dibenedetto Giuseppe, Tupputi Vito. Continuando con le liste: Insieme per Barletta vede in lizza Dileo Rocco e Carpagnano Paci. Dietro di loro Sarcina Patrizia. La lista meno votata della coalizione di Cannito è stata la lista Progetto Barletta. Dovrebbe scattare un solo consigliere comunale. In vantaggio Calabrese Gennaro; primi dei non eletti Dipaola Giuseppe e Borraccino Raffaella.

Elezioni Comunali 2018, 12 seggi alle opposizioni part I

I 12 seggi da attribuire alle opposizioni vanno distribuite tra le 4 coalizioni. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe eleggere in consiglio Filannino Michelangelo (candidato sindaco) più 3 o 4 consiglieri comunali. A scrutinio in corso i più votati nella lista risultano Carone Maria Angela (altra presenza rosa in consiglio), Coriolano Rotunno Antonio, Basile Beppe. Nella coalizione di Dino Delvecchio lusinghiero il risultato di lista del PD. Dove all’interno della lista Divincenzo Antonio, Mennea Ruggiero, Maffione Rosanna, Cascella Rosa e Sciusco Pietro. Delle altre liste a supporto di Delvecchio bene Paolillo Giuseppe di Barletta Più e Zagaria Luca candidato con Articolo 1.

Elezioni Comunali 2018, 12 seggi alle opposizioni part II

La coalizione di Doronzo Carmine potrebbe esprimere due consiglieri comunali. Ovvero il candidato sindaco più il primo degli eletti della lista Città Futuro. Il più votato è Quarto Ruggiero. Mentre in Sinistra Italiana i più votati sono Campese Maria e Dambra Francesco. Infine Basile Flavio candidato della Lega dovrebbe entrare in consiglio comunale. In ordine di voti i più suffragati risultano Grimaldi Ruggiero e Oliva Agata.

