Tfr su NoiPa: calcolo e importo online, come controllare sul portale

Tfr su NoiPa: calcolo e importo online, come controllare.

Come controllare e calcolare il proprio Tfr (Trattamento di fine rapporto) per i contratti scuola a tempo determinato? Il portale NoiPa ha a disposizione una sezione self service Contratti scuola a tempo determinato. Una funzione online dove sarà possibile anche consultare e monitorare il Tfr, utilissimo strumento per i dipendenti del comparto scolastico con contratto a termine. Grazie all’apertura del servizio, c’è stata la possibilità di ridurre al minimo le domande riguardanti il tfr, effettuate a mezzo mail o via social. Dal portale si può monitorare in qualsiasi momento la propria situazione economico-amministrativa. Al servizio online si accederà tramite l’area riservata, seguendo il percorso Amministrato > Self Service > Contratti scuola a tempo determinato.

Il Self Service presenta le seguenti funzionalità:

consente il monitoraggio dello stato di lavorazione dei singoli

contratti pervenuti dal MIUR;

contratti pervenuti dal MIUR; consente l’interrogazione per estremi contratto (codice contratto e codice personale SIDI), codice fiscale, periodo di riferimento, anno scolastico, stato di lavorazione, estremi protocollo, codice scuola;

Fornisce informazioni sintetiche riguardanti: estremi del beneficiario, estremi identificativi e periodo di riferimento del contratto, stato di lavorazione, qualifica e categoria personale, codice scuola.

Tfr su NoiPa: la novità di Contratti scuola a tempo determinato

Come si legge sul portale, gli amministrati potranno visualizzare direttamente i diversi stati dei contratti nonché la rata stipendiale. Inoltre, potranno consultare gli ordini di pagamento, monitorando lo stato di lavorazione delle dichiarazioni Tfr inviate a Inps.

NoiPa spiega che in questo modo, i dipendenti della scuola con contratto a termine, potranno visualizzare il processo di gestione economica dei propri contratti in totale autonomia, eliminando il passaggio – fino a quel momento necessario – di entrare in contatto con le segreterie scolastiche. Ciò ha permesso un notevole snellimento del carico di lavoro delle stesse, almeno, da questa funzionalità concreta. “Rendendo indipendenti i docenti nella consultazione delle proprie rate e delle informazioni sui contratti, si ridurrà il carico di richieste alle segreterie scolastiche”.

Tfr su NoiPa e non solo: le funzionalità del Self Service

Il self service messo a disposizione da NoiPa consentirà l’accesso a 4 funzionalità.

Consultazione contratti ;

; Consultazione rata ; ovvero la visualizzazione delle rate emesse e da emettere;

; ovvero la visualizzazione delle rate emesse e da emettere; Ordini di pagamento ;

; Consultazione Tfr; per il monitoraggio dello stato di lavorazione delle dichiarazioni relative al Trattamento di fine rapporto inviate a Inps.

Tfr su NoiPa: come funziona

Andiamo quindi a scoprire come funziona l’ultima opzione, ovvero la visualizzazione e il monitoraggio del Tfr su NoiPa. Nel vademecum del portale si legge che “è possibile consultare il Tfr maturato a partire dal 1° settembre 2015”. Per quanto riguarda i contratti dei precedenti anni scolastici, l’invio del Tfr non avveniva in maniera automatica ed era a carico delle scuole. Inoltre, “cliccando sul tasto Ricerca è possibile visualizzare la tabella contenente l’elenco delle pratiche Tfr che soddisfano i criteri di ricerca”.

Selezionando l’opzione Dettaglio, ci troveremo di fronte a una schermata che contiene il dettaglio della pratica relativa al trattamento di fine rapporto. In tutto ci saranno 4 sezioni. I dati della persona, i dati del contratto, quelli della pratica e infine la tabella che include i periodi di servizio, con gli importi relativi.

