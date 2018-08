Bollo auto 2018: pagamento superbollo, costo e a chi spetta.

Costo superbollo 2018 e quando va pagato

Per alcuni proprietari di certi tipi di veicoli, il bollo auto 2018 non è la sola tassa da pagare sulla propria auto. Assieme a questa imposta, bisognerà infatti effettuare anche il pagamento del superbollo. Si tratta di un’addizionale che invece di essere versata nelle casse della Regione, come il classico bollo auto, entra direttamente nelle casse dello Stato. Il governo Monti ha poi aumentato la platea di soggetti chiamati a pagare il superbollo, modificando i requisiti per cui il pagamento della (super)tassa è richiesto.

Bollo auto 2018: superbollo, quanto costa?

L’importo del superbollo è variabile e si basa prevalentemente sui KW che eccedono la soglia prefissata. Il superbollo è dovuto prevalentemente dai proprietari di auto di lusso, sportive, Suv e grossa cilindrata. Se inizialmente il superbollo era dovuto a chi possedeva veicolo con 225 KW di potenza o superiore (circa 306 cavalli), dal 2012 le cose sono cambiate. I KW di potenza sono così scesi a 185 (circa 252 cavalli). Ma anche il prezzo è cambiato, naturalmente al rialzo. Dai 10 euro per ogni KW in eccedenza si è passati a 20 euro. Ciò significa che per un veicolo da 220 KW si dovrà pagare un superbollo di 700 euro. Per conoscere l’importo esatto per la propria autovettura sarà sufficiente recarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Qui è infatti disponibile un servizio che, previo numero della targa, quantificherà l’importo esatto della tassa extra. Che ribadiamo non essere un sostitutivo del bollo auto, ma una imposta supplementare. Infine si ricorda che per i dati relativi ai KW di potenza del veicolo fanno fede quelli stampati dal libretto di circolazione.

Evasione pagamento? Revisione auto bocciata dal 2019.

Bollo auto 2018 e superbollo: come pagare

Il superbollo si può pagare tramite modello F24 in banca o all’ufficio postale. Di seguito i codici tributo relativi al superbollo.

3364 : versamento;

: versamento; 3365 : sanzioni;

: sanzioni; 3366: interessi.

Si precisa che a differenza del bollo auto 2018, per il quale vige la regola dei mesi di possesso relativamente al periodo della prima immatricolazione, l’importo del superbollo sarà calcolato sull’intero anno. La tassa extra infatti sarà comunque calcolata sempre in base ai KW eccedenti. In breve, se si acquista un’autovettura di grossa cilindrata a maggio, non ci sarà alcuno sconto.

