Pensioni ultime notizie: Quota 100 salta, arriva la Quota 42. Come funziona.

Quota 42 contro Quota 100, il confronto dei requisiti

Agosto è il mese delle parole, delle misure brevi annunciate e poi smentite; delle diatribe verbali e ipotetiche; delle teorie e dei conti, basati su calcoli ed equazioni ripetute fino a trovare la quadra. Sul fronte pensioni ultime notizie riguardano il possibile slittamento di Quota 100 e il suo rimpiazzo con la new entry, Quota 42. Si tratta di un’ipotesi elaborata dal Sole 24 Ore, ma che potrebbe venire suffragata dai ragionamenti del ministro Tria, prontamente smentito dai vicepremier Salvini e Di Maio quando si è trattato di parlare di aumento Iva e di taglio al bonus 80 euro.

Pensioni ultime notizie: Quota 42 sostituirà Quota 100?

Il problema è sempre quello che viene ripetuto da tempo, ma verso il quale spesso si fanno orecchie da mercante. Mancano i soldi. Il quotidiano economico ha riportato cifre tra 4 e 14 miliardi di euro all’anno le risorse necessarie per investire su Quota 100. Poi c’è la storia dei paletti, con il requisito anagrafico, il tetto ai contributi figurativi, gli incentivi a restare a lavoro. Tutto questo certamente tradirebbe i principi originari di Quota 100; le promesse fatte in campagna elettorale e nel programma di governo. L’ipotesi che a cui sta pensando il Governo potrebbe quindi ricadere su Quota 42, un altro sentiero da percorrere per praticare lo “smantellamento graduale” della Legge Fornero.

LO SPECIALE SULLE PENSIONI A QUESTO LINK

Pensioni ultime notizie: Quota 42, cosa significa?

Archiviata Quota 41, il requisito contributivo si alzerebbe di 1 anno. In breve, con Quota 42 ai andrebbe in pensione con 42 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età che si ha. Ciò comporterebbe una diminuzione degli anni contributi rispetto a oggi, ma soprattutto rispetto al 2019. Anno in cui gli uomini dovrebbero avere 43 anni e 3 mesi, mentre le donne 1 anno in più. Una proposta tuttavia molto lontana dalla originaria Quota 41, per cui spingevano i lavoratori precoci.

Naturalmente, come scritto sopra, agosto è il mese delle parole e delle decisioni lampo che poi vengono smentite nel giro di 24 ore. Quota 100 resta ancora in piedi, ma il problema risorse rimane. E la prossima Legge di Bilancio rischia di essere soft rispetto ai fuochi d’artificio promessi in campagna elettorale.

