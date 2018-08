Premier League, 1a giornata: dominio assoluto delle big

La Premier League ha avuto inizio con un trionfo assoluto delle big, fatta eccezione per l’Arsenal, incappato in una partenza difficile durante la 1a giornata.

Hanno infatti vinto tutte quante ad eccezione dei Gunners, usciti sconfitti dal primo big match della stagione contro il City.

Premier League, la 1a giornata in sintesi

Ad aprire il nuovo campionato inglese è stato un match di assoluto livello: Manchester United-Leicester, con gli uomini di Mourinho che hanno vinto 2-1, reti di Pogba, Shaw e Vardy nei minuti finali.

La seconda partita è stata quella tra Tottenham e Newcastle, conclusasi 2a1 per gli Spurs con reti di Alli, Vertonghen e Joselu.

Sarri ha iniziato in maniera sublime la sua avventura inglese, vincendo per 3-0 in casa dell’Huddersfield grazie alle reti di Jorginho, Kante e Pedro; vittoria in pieno stile “Sarri”, con un dominio sia per quanto riguarda il gioco, che per quanto riguarda il risultato.

Tre punti anche per il Crystal Palace, impostosi per due reti a zero contro il Fulham.

Comincia bene anche la stagione del Watford contro il Brighton con doppietta decisiva dell’ex juventino Pereyra.

Successo anche per il Bournemouth contro il Cardiff: a segno Fraser e Wilson.

Partita particolarmente emozionante quella tra Everton e Wolverhampton, finita 2-2 con i Toffees rimasti in 10 per l’espulsione di Jagielka. Doppietta di Richarlison da una parte, reti di Rùben Neves e Raùl Jimènez per i neopromossi dall’altra.

Le ultime tre partite erano quelle tra Southampton e Burnley, finita 0-0 senza particolari emozioni, e Liverpool e West Ham, finita con un roboante 4-0 per i Reds con una doppietta di Manè e gol di Salah e Sturridge.

La giornata si è conclusa con un big match, Arsenal-Manchester City, vinta dagli uomini di Guardiola per 2-0 grazie ai sigilli di Sterling e Bernardo Silva; non una prova eccellente da parte dei Gunners, nonostante l’impiego dei nuovi acquisti (fatta eccezione per Leno).

Premier League, 1a giornata: la classifica aggiornata

Liverpool, Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Manchester City, Watford, Manchester United, Tottenham 3; Everton, Wolverhampton, Burnley, Southampton 1; Leicester City, Newcastle, Arsenal, Brighton, Cardiff, Fulham, Huddersfield, West Ham 0.

Premier League, 1a giornata: il prossimo turno

Sabato 18 agosto ore 13:30

Cardiff v Newcastle

Sabato 18 agosto, ore 16:00

Tottenham v Fulham

West Ham v Bournemouth

Leicester v Wolverhampton

Everton v Southampton

Sabato 18 agosto ore 18:30

Chelsea v Arsenal

Domenica 19 agosto ore 14:30

Manchester City v Huddersfield

Burnley v Watford

Domenica 19 agosto ore 17:00

Brighton v Manchester United

Lunedì 20 agosto ore 21:00

Crystal Palace v Liverpool

