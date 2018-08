Sondaggi politici Ferrari Nasi: il popolo di centrodestra crede in Salvini

Negli ultimi giorni si sono fatti sempre più accorati gli appelli, provenienti soprattutto dall’area di Forza Italia, a non spaccare l’unità di centrodestra. Pena, la vittoria del Movimento 5 Stelle alle future elezioni. Le avvisaglie di una crisi tra Lega e Forza Italia si sono avute con l’elezione di Foa alla presidenza del Cda Rai. Un’elezione che ha trovato e trova tutt’ora contrari gli esponenti azzurri. In più di mezzo ci si è messo il decreto dignità, appoggiato dalla Lega ma osteggiato da Berlusconi.

Un climax incandescente culminato con le dichiarazioni di rottura fatte dal deputato leghista e coordinatore del Carroccio in Abruzzo Giuseppe Bellachioma: “La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere”. Parole a cui sono seguite quelle del coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo, il senatore Nazario Pagano: “Non ci muoviamo dalla nostra posizione, non esiste un centrodestra competitivo che non sia unito. Noi pensiamo di proseguire il percorso unendo le liste di centrodestra, intendo Udc, Fratelli d’Italia, liste civiche, e ci auguriamo che la Lega, dopo le vacanze d’agosto, possa riflettere e ripensarci, altrimenti si fa un favore a M5s e centrosinistra”.

Sondaggi politici Ferrari Nasi: Salvini pigliatutto

In Forza Italia è forte l’opinione secondo cui Salvini stia aspettando solo il momento giusto per lanciare un’Opa ostile contro gli azzurri per renderli politicamente innocui. Inoltre non passa giorno senza che Berlusconi non ricordi all’alleato di non tener fede al programma di centrodestra. Eppure l’elettorato di riferimento sembra pensarla in modo opposto al Cavaliere. Secondo un sondaggio Ferrari Nasi pubblicato su Libero infatti, il 67% degli elettori di centrodestra ritiene che Salvini, nonostante il governo con i Cinque Stelle, stia tutelando gli interessi della coalizione di centrodestra (il 26 è invece di parere opposto) . L’83% crede inoltre che il leader della Lega stia ottenendo buoni risultati per gli interessi della coalizione (12% gli insoddisfatti).

Anche i critici credono alla buona fede di Salvini. Per il 57% quando il capo del Carroccio fa scelte non condivise dagli alleati di centrodestra , le fa solo perché impossibilitato a soddisfare le esigenze di Berlusconi e Meloni.

Ma la domanda che tutti si fanno è un’altra: esisterà ancora il centrodestra così come lo conosciamo dopo l’esperienza di governo giallo verde? A quanto pare sì. Il 53% dell’elettorato leghista non vedrebbe l’ora di mettere in cantina l’alleanza con il M5S per formare un governo con Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici Ferrari Nasi: che fare di Forza Italia?

Berlusconi d’altro canto, viene ancora visto come un alleato fondamentale. L’81% degli elettori di centrodestra ha condiviso la decisione dell’ex premier di fare un passo di lato per permettere la nascita del governo Lega-M5S. Certo, c’è anche chi ritiene che il leader azzurro abbia sbagliato (l’11%). La paura infatti è che con questo governo il centrodestra si spacchi definitivamente (42%).

Un’altra nota che arriva dal sondaggio Ferrari Nasi riguarda in particolare Forza Italia. Il 62% degli elettori azzurri ritiene finita l’esperienza del partito: serve qualcosa di nuovo, più adatto ai tempi che corrono. Che sia l’Altra Italia pensata e per ora archiviata da Berlusconi? Infine tra i fedelissimi forzisti (31%), la maggioranza (52%) è d’accordo con la scelta di mettere Antonio Tajani come nuovo vice presidente azzurro.

Sondaggi politici Ferrari Nasi: nota metodologica

In attesa di diffusione.

