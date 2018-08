Calciomercato 2018 Napoli : Zaza al posto di Inglese in attacco ?

Non ha convinto, Roberto Inglese. Il centravanti, era stato prelevato dal Chievo lo scorso Gennaio ed era arrivato al Napoli questa estate. Dopo aver fatto il ritiro con i partenopei, sarebbe stato proprio Carlo Ancelotti a bocciarlo. Il giocatore ex Chievo andrà molto probabilmente a Parma, insieme all’ex atalantino Alberto Grassi. Si riapre così il calciomercato 2018 della squadra azzurra.

Il Napoli alla ricerca di un attaccante

Per il Napoli quindi, il calciomercato 2018 non è finito. Bisogna andare alla caccia di una prima punta di ruolo da affiancare ad Arek Milik e Dries Mertens. C’erano alcune suggestioni che il Napoli aveva provato a rendere concrete. L’ipotesi Simeone era presto sfumata : la Fiorentina non intende cederlo. Così come erano state respinte le avances dell’agente Mino Raiola che sponsorizzava l’arrivo sotto il Vesuvio di Mario Balotelli. Altri due nomi sondati dal Napoli sono Rodrigo del Valencia che però ha un costo molto elevato (clausola rescissoria a 120 milioni di Euro) e Andrea Belotti del Torino. Ma per quest’ultimo il presidente granata Cairo ha pretese importanti. Vale a dire 40-45 milioni cash e uno fra Rog e Chiriches, che sono valutati molto interessanti.

Sarà Zaza il sostituto di Roberto Inglese ?

Ecco quindi che nel calciomercato 2018 della squadra azzurra si fa strada il nome di Simone Zaza. E’ un’ipotesi concreta, considerato che il centravanti è sempre stato un pallino di Cristiano Giuntoli, ds partenopeo. Zaza potrebbe lasciare il Valencia nei prossimi giorni e soprattutto se gli spagnoli accettassero la formula del prestito con diritto di riscatto, le attenzioni del Napoli si focalizzerebbero con forza su di lui. Potrebbe essere Simone Zaza il rinforzo che il Napoli sta cercando in attacco.

Simone Zaza : un centravanti completo per il Napoli di Ancelotti

Il 27enne di Policoro, obiettivo del calciomercato 2018 del Napoli, ha infatti tutte le caratteristiche che lo rendono un centravanti completo. Possiede ottime doti realizzative, è ottimo nel gioco aereo e ha una valida prestanza fisica. Non ultimo, ha un sinistro potente e preciso. E ovviamente conosce bene il campionato italiano, dove ha giocato fino al 2016. Proprio nella sua ultima stagione in Serie A, svolta nelle file della Juventus, ha segnato al Napoli un gol che di fatto è valso ai bianconeri un passo avanti decisivo per aggiudicarsi lo scudetto. Se sarà acquistato dal Napoli, proverà a farsi perdonare.

