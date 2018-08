Whatsapp: backup gratis in arrivo per sempre, come farlo con Google

Whatsapp: backup gratis in arrivo per sempre, come farlo con Google.

L’applicazione Whatsapp ha raggiunto un accordo con Google sui backup di testi, foto e video che gli utenti si scambiano in chat. In base all’accordo preso, l’archiviazione diventerà illimitata oltre che gratuita. Fino ad ora, infatti, i backup rientravano nei 15 GB disponibili su Google Drive. A breve dunque il loro peso non sarà più conteggiato. Tramite un annuncio su un post, l’archiviazione illimitata ed esclusa da Google Drive sarà attiva dal 12 Novembre 2018. Un invito agli utenti è quello di eseguire un backup manuale dell’app. Tutti quelli non aggiornati da più di un anno verranno cancellati automaticamente.

Whatsapp: come fare il backup con Google

Questo nuovo accordo tra l’app di Whatsapp e Google inizierà ad essere valido da Novembre. Tutti gli utenti che vogliono aggiornare i backup esistenti, dovranno farlo manualmente prima del 30 Ottobre 2018. Per mettere in atto questo procedimento sarà necessario possedere un account Google attivato sul proprio smartphone con i servizi Google Play installati. Oltre a ciò, occorrerà anche avere abbastanza spazio libero sul proprio dispositivo per creare il backup. C’è da ricordare che i file multimediali e i messaggi di cui è stato eseguito il backup non sono protetti dalla crittografia end-to-end di Whatsapp una volta archiviati in Google Drive.

Indicazioni per il backup

Innanzitutto occorre controllare quando è stato effettuato l’ultimo salvataggio dei dati personali. Per farlo basta aprire l’applicazione, cliccare sui tre puntini in alto, Impostazioni > Chat e Backup delle chat. In alto ci sarà una schermata con tutte le informazioni sull’ultimo salvataggio effettuato. Se la data non è molto recente, converrà allora eseguire un nuovo backup cliccando Esegui backup su sfondo verde. Per effettuare questa operazione è necessario vere il Wifi attivo, dato che richiede tempo e molto spazio.

