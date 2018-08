Diretta Juventus-Lazio: streaming, risultato e highlights gol – LIVE.

La prima giornata di Serie A 2018/2019 è terminata (ad eccezione delle partite con il Genoa e la Sampdoria). Nel secondo turno si affronteranno Juventus-Lazio, per un big match che conta molto. I bianconeri non ha sbagliato la prima uscita di campionato, sebbene le cose si fossero complicato. Al Bentegodi hanno vinto 2-3 nei minuti finali. La Lazio invece ha segnato subito contro il Napoli, perdendo in rimonta per 1-2. Tra qualche giorno le due compagini si sfideranno con un unico obiettivo, la vittoria.

Juventus-Lazio: dove vedere la partita

Il match tra Juventus-Lazio si giocherà Sabato 25 Agosto alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà l’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera in casa. Ci sarà il duello tra i due giocatori più importanti. Il portoghese Cr7 da un lato e l’italiano Ciro Immobile dall’altro. Il bomber laziale è già andato a segno, anche se il suo gol non ha portato alla vittoria la sua squadra.

La partita sarà trasmessa in tv da Sky Sport, esattamente su Sky Sport Serie A (solo dagli abbonati). In streaming invece, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone. Per la “cronaca scritta” si potrà utilizzare il sito di Diretta.it che aggiornerà, minuto per minuto, l’andamento della sfida.

Juventus-Lazio: le probabili formazioni

In vista della partita di Sabato, sia Max Allegri che Simone Inzaghi sono pronti a schierare i migliori giocatori in rosa per vincere e dare un chiaro messaggio alla classifica fin da subito. La Juventus, dopo i problemi di modulo della prima giornata, dovrebbe scendere con un 4-3-3. Per la Lazio recuperi importanti (come Patric e Lulic). Il modulo con cui scenderanno in campo sarà il 3-5-1-1.

Ecco i possibili titolari:

Juventus 4-3-3: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Khedira; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa;

Lazio 3-5-1-1: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

