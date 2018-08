Dove vedere Juventus-Lazio in diretta streaming o in TV

Juventus-Lazio costituisce un impegno probante per la Juventus, che affronta la seconda giornata di campionato forte dei tre punti conquistati, a dire il vero un po’ faticosamente, sul campo del Chievo. Per stessa ammissione di Max Allegri, i bianconeri non hanno giocato bene, non riuscendo concretizzare la netta superiorità nel possesso palla e la quantità di tiri in porta effettuati. Tre punti fanno comunque bene al morale e la partita di sabato scorso può aver gettato le basi per lavorare meglio e imparare dagli errori commessi. Una rosa stellare come quella della Juve consente di far fronte agli imprevisti contando sul grande valore dei suoi componenti.

Juventus-Lazio: Due squadre ambiziose

Così come il Chievo, anche la Lazio ha subito il gol della sconfitta oltre il 90′. E non ha lasciato una buona impressione. Nonostante ciò, Simone Inzaghi è fiducioso che si possano nutrire ambizioni importanti, come la conquista della zona Champions, sfuggita per un soffio l’anno scorso. Certo, affrontare la Juve non è la cosa più facile del mondo. La Vecchia Signora ha ritrovato contro il Chievo Federico Bernardeschi, autore del gol decisivo. Un cambio azzeccato – è entrato al posto di Cuadrado – che ha permesso alla Juve prima di pareggiare e poi di rimontare il Chievo. Senza contare che Cristiano Ronaldo, pur senza segnare, ha fatto vedere ottime cose che fanno pensare come, una volta perfezionata l’intesa con i compagni, potrà essere decisivo come con il Real. Quest’anno, come al solito, parte per primeggiare in tutte le competizioni, con un occhio di riguardo alla Champions’ League.

Dove vedere Juventus-Lazio in streaming o TV

Juventus-Lazio si giocherà sabato 25 Agosto alle ore 18. Sarà visibile in esclusiva su Sky Sport con ampi pre e post partita. In streaming, invece, per gli abbonati Sky sarà disponibile attraverso l’app gratuita SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su smartphone, PC e tablet. Ci sono poi molti altri siti che consentono la visione in modo legale del calcio in streaming. Infatti molti siti che consentono la visione live delle partite, sono illegali e offrono una qualità delle immagini molto scarsa. Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite in HD. Molti di questi portali sono a pagamento, come SkyGo, ma altri sono del tutto gratuiti.

Calcio in streaming : l’offerta di Sky, Mediaset e Rai

Come altre partite, anche Juventus-Lazio potrà essere vista in streaming. Vediamo come.

Now TV è un servizio di streaming online creato da Sky che permette di vedere gli oltre 40 canali della pay TV sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Sarà così possibile vedere i match di Serie A, Serie B Europa League, Premier League Bundesliga e Liga spagnola. L’abbonamento giornaliero costa 6,99 Euro, quello settimanale 10,99 e quello mensile 29,99.

SkyGo è un altro servizio streaming di Sky che mette a disposizione la visione su PC e dispositivi mobili i contenuti del proprio abbonamento Sky. E’ gratuito e disponibile per gli abbonati Sky con promozioni compatibili e con contratto attivo da almeno un anno.

Mediaset Premium Online è messo a disposizione da Mediaset Premium e costa 14,90 Euro al mese. Offre la visione delle partite di Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina e genoa, di tutta la Champions’ League, la Ligue1, la Scottish Premiership, La Primera Division Argentina, Il Campeonato Carioca e Paulista, oltre ad Arsenal Channel e Barça TV. Tutti gli abbonati a Mediaset Premium possono poi usufruire dei contenuti del loro abbonamento n modo totalmente gratuito utilizzando il servizio Premium Play. Il funzionamento è quasi identico a SkyGo.

RaiPlay è un servizio streaming online completamente gratuito fornito dalla Rai. Con esso è possibile vedere le partite della Nazionale e quelle della Coppa Italia. E’ sufficiente collegarsi al sito ufficiale o dall’app per iOS e Android.

Calcio in streaming: App e Dazn

L’App serie A Tim mette a disposizione gol, sintesi, statistiche e notizie del campionato. Inoltre è possibile accedere al Canale SerieA Tim TV che offre tre partite di campionato per ogni giornata. Il Pack Serie A Tim consente la visione di tutto il campionato per9,99 Euro. Oppure si può sottoscrivere un abbonamento mensile a 3,49 Euro al mese.

DAZN consente la visione di eventi sportivi, fra cui molte partite di Serie A e B a 9,99 Euro al mese. E’ fruibile senza cavi o parabole satellitari. E’ infatti possibile assistere agli eventi sportivi senza vincoli contrattuali. Grazie all’accordo con Sky, DAZN trasmetterà a tutte le partite di Serie A : verrà infatti integrata da SkyQ, la nuova piattaforma di Sky.

Sportitalia è un’emittente visibile in chiaro sul digitale terrestre. Per vederla in streaming è sufficiente entrare sul sito o scaricare l’app gratuita.

Sports on Facebook. L’offerta per ora è limitata. Facebook sta comunque siglando accordi per trasmettere eventi sempre più importanti.

Siti di scommesse sportive. Sul sito della SNAI è possibile vedere in streaming gratuito Serie A, Serie B e Lega Pro. Basta crearsi un conto di almeno 15 Euro su SNAI. Inoltre, si può utilizzare l’app SNAI Sport Scommesse. Anche Bet365 offre un servizio simile con partite di Serie A e B, oltre ad alcuni campionati esteri. Anche Sisal Matchpoint ed Eurobet offrono servizi simili.

Streaming calcio gratis: diretta Serie A, dove vedere le partite in calendario

Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Per Juventus-Lazio Federico Bernardeschi dopo l’ottima prova della prima giornata, si prevede che partirà titolare. Infatti è lui che ha dato una svolta alla partita contro il Chievo, sostituendo Cuadrado e facendo valere la sua tecnica, risultando quasi imprendibile per i difensori clivensi. Il resto della formazione è confermato, l’unico dubbio è fra Khedira ed Emre Can. In attacco il trio Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. La Lazio schiera l’ex Cáceres in difesa, il “gioiello” Milinkovic-Savic al centro a supporto di un attacco basato su Immobile.

