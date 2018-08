Diretta Napoli-Milan: streaming, risultato e highlights gol – LIVE.

In questo nuovo campionato di Serie A 2018/2019 il Napoli è subito partito forte contro la Lazio. Sabato al San Paolo si assisterà a Napoli-Milan, la prima di Higuain con la maglia rossonera. Per la squadra di Gattuso si tratta dei primi 90 minuti di questa nuova stagione, dopo aver rinviato (per la tragedia a Genova) la partita contro i rossoblu. Gli azzurri, allenati da Carlo Ancelotti, vengono da una vittoria in rimonta contro la Lazio per 1-2. Hanno quindi risposto subito ai bianconeri, trionfanti al fotofinish a Verona. Si preannuncia una partita difficile che entrambe le compagini dovranno vincere.

Napoli-Milan: dove vedere la partita

La sfida tra Napoli e Milan si giocherà Sabato 25 Agosto alle 20:30 proprio al San Paolo. Ci saranno tanti ex, Reina, Higuain e Strinic per il Milan e Carlo Ancelotti per il Napoli. Il bomber argentino sarà chiamato a siglare la sua prima rete (e magari più di una) proprio agli azzurri che contro la Juventus hanno spesso fatto i conti con i suoi gol, decisivi per l’esito finale. Il Napoli però non teme nessuno, con un ritrovato Milik che ha già realizzato una rete e Lorenzo Insigne sempre ispiratissimo.

La diretta di Napoli-Milan sarà visibile su DAZN con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. La “cronaca scritta” si potrà seguire dal sito di Diretta.it pronto ad aggiornare l’andamento della partita minuto dopo minuto.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

In vista del secondo big match per il Napoli, gli azzurri sono praticamente al completo, tranne per le assenze di Younes, Ghoulam e Meret. Il Milan di Gattuso deve fare i conti con la squalifica di Calhanoglu. I rispettivi moduli con cui le squadre si presenteranno sul campo sono 4-3-3 per entrambe.

Ecco le probabili formazioni:

Napoli 4-3-3: Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Milan 4-3-3: G. Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura.

