Dove vedere Napoli-Milan in diretta streaming o in TV

Incontro di cartello della seconda giornata di campionato, Napoli-Milan si giocherà sabato 25 Agosto alle 20.30 allo stadio San Paolo di Napoli. Si incroceranno gli ex Napoli Higuain e Strinic e l’ex Milan Carlo Ancelotti. Quest’ultimo ha portato la sua squadra a vincere sul campo della Lazio, smentendo in parte le brutte impressioni lasciate in precampionato. Per il Milan esordio in Serie A. Non ha giocato la prima giornata contro il Genoa per la tragedia occorsa nel capoluogo ligure.

Higuaín osservato speciale in Napoli-Milan

Sull’attaccante argentino, passato recentemente al Milan nell’affare-Bonucci si puntano i riflettori di Napoli-Milan. Infatti Higuaín, dopo aver militato nel Napoli ha fatto parte della Juve, che ha disputato vincendoli gli ultimi due campionati proprio ai partenopei ed è considerato con ostilità dai tifosi. Vedremo se saprà confermarsi pericoloso in rossonero come lo è stato in bianconero. Un battesimo di fuoco per il mister Gennaro Gattuso. Il suo rivale Ancelotti sa che dovrà dissipare le ombre sul Napoli che la vittoria sulla Lazio non ha fatto sparire. Infatti è stato un Napoli che ha alternato buone cose ad altre decisamente peggiori. I tre punti vanno bene, ma le sue aspettative sono altre.

Napoli-Milan, come fare per vederla in streaming o in TV

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la nuova piattaforma del gruppo Perform, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. DAZN ha recentemente siglato un accordo con Sky per integrarsi con la nuova piattaforma SkyQ e trasmettere tutte le partite di Serie A. Sarà visibile su SmartTV , PC, smartphone, tablet e tutti i device collegati a Internet. Anche OASport offrirà la diretta live di questa partita. Inoltre, sarà possibile assistere al match utilizzando uno dei portali che offrono servizi legali di streaming a pagamento o gratis.

Napoli-Milan : le formazioni previste

Per il match Napoli-Milan di sabato prossimo, i due tecnici stanno dando rifinendo le loro formazioni. Il Napoli, con Ghoulam ancora indisponibile conferma la difesa che ha giocato contro la Lazio. Davanti, Milik sulla scia del gol segnato ai biancazzurri, appare favorito su Mertens, mentre nessuna novità si prospetta a centrocampo : si punta su Allan, Hamsik e Fabian Ruiz. Nel Milan, sicuro l’impiego di Higuaín, mentre sembra destinato alla panchina l’altro ex Juve Caldara. Il giovane Calabria parte titolare a causa delle condizioni di Abate. Visto il problema di cuore diagnosticato a Strinic, la fascia sinistra sarà presidiata da Rodríguez. Altri certi del posto da titolare : Suso, Romagnoli e Bonaventura.

