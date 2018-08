Turismo Europa, le regioni in cui arrivano più turisti in proporzione alla popolazione

E’ la regione greca del Sud Egeo quella più dedicata al turismo in Europa. Intendendo come quella in cui il numero di notti trascorse per villeggiature è maggiore in proporzione alla popolazione

Parliamo infatti di 70,7 notti per singolo abitante.

Seguono le isole Ionie, sempre in Grecia, con 62, le Baleari, con 61,6. Al quarto posto una regione italiana, l’Alto Adige / Sud Tirolo, con 60,1. E poi la costa adriatica croata con 50,1.

Si tratta di regioni poco popolate, senza grandi metropoli, ma con un grande afflusso di turisti, specie stranieri.

Dalla mappa di Jakub Mariam su dati Eurostat si nota quali sono le altre aree con maggiore impatto turistico.

Spicca tutto l’arco mediterraneo occidentale che va dalla regione di Valencia alla toscana passando per Catalogna, Linguadoca, Provenza, Liguria, e naturalmente Baleari.

Vi è poi un’area alpina, che include il Tirolo, la Carinzi, il Veneto, il Trentino Alto Adige, che spicca.

Ma come è messa l’Italia?

Turismo Europa, il Sud Italia rimane indietro

Nel nostro Paese sono Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige le aree con più turisti in proporzione agli abitanti.

Seguono Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia.

Se non stupisce che regioni molto popolo e come Lombardia e Lazio siano un po’ più indietro, meraviglia forse che la Sardegna non sia allo stesso livello di Toscana, Liguria o di esempi internazionali come le isole Baleari, considerando anche la popolazione ridotta. Così per la Puglia, con ancora meno turisti, nonostante la popolarità degli ultimi anni.

Male anche Campania e Sicilia, che sono allo stesso livello delle regioni renane della Germania, delle zone industriali del Belgio o del Nord della Francia, tradizionalmente poco attrattive turisticamente.

Se la cava meglio la Germania del Sud Italia, grazie alle regioni della Baviera o alle aree sul Baltico. Che fa meglio del nostro Mediterraneo

