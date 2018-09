Diretta Juventus-Sassuolo: streaming, video gol e risultato finale (2-1)

ore 16:58 Quarta vittoria in quattro partite di campionato per la capolista Juventus, che abbatte un comunque buon Sassuolo grazie alla doppietta di CR7. Match molto aperto fino all’ultimo secondo. Nel finale brutto gesto di Douglas Costa che sputa Di Francesco beccandosi così il rosso.

Man of the match: Cristiano Ronaldo

Per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito la nostra diretta. Buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Juventus-Sassuolo

90+4′ FULL TIME! JUVENTUS 2-1 SASSUOLO. RONALDO DECISIVO

90+3′ ESPULSO DOUGLAS COSTA! SILENT CHECK AL VAR PER LO SPUTO ED ESPULSIONE

90+2’AMMONITO DOUGLAS COSTA DOPO UN LITIGIO CON DI FRANCESCO. Il brasiliano inoltre ha sputato al figlio d’arte, rischio certo di prova TV

90+2′ Cross col contagiri di Dell’Orco con avvitamento di Babacar che insacca

90+1′ HA SEGNATO IL SASSUOLO! HA SEGNATO BABACAR!

90′ 3 MINUTI DI RECUPERO

90′ BABACAR! Si gira bene e calcia rasoterra dal limite. Szczesny c’è, si distende e para

88′ Boateng ancora una volta faccia a faccia con uno juventino: stavolta tocca a Matuidi

87′ DOUGLAS COSTA! Il brasiliano si accentra dalla sinistra e calcia da fuori area: palla di poco a lato del palo sinistro di Consigli

85′ Tentativo velleitario di Berardi da lontano. Non crea problemi

85′ Sassuolo ora a trazione anteriore per il finale: 4-2-4 per i ragazzi di De Zerbi

83′ ULTIMO CAMBIO SASSUOLO: BABACAR PER LOCATELLI

82′ CLAMOROSA CHANCE JUVE! Cancelo calcia da sinistra, Consigli respinge male e sui piedi di Ronaldo che calcia però sull’esterno della rete

82′ Con l’ingresso di Cuadrado, sarà ora Cancelo ad agire sulla corsia laterale sinistra

80′ ULTIMO CAMBIO JUVENTUS: CUADRADO PRENDE IL POSTO DI ALEX SANDRO

77′ ANCORA RONALDO! Cross telecomandato dalla destra di Douglas, volee di CR7 che manda a lato solissimo

75′ DUNCAN! Botta dalla distanza del centrocampista emiliano ma Szczesny c’è e respinge

75′ Ronaldo sfugge alla difesa neroverde e viene atterrato in area da Ferrari ma Chiffi lascia proseguire

73′ RONALDO VUOLE LA TRIPLETTA! Scambio sullo stretto con Douglas, punta e parata sicura di Consigli da distanza ravvicinata

72′ ANCHE IL SASSUOLO CAMBIA: DELL’ORCO PER ROGERIO

72′ SECONDO CAMBIO PER LA JUVENTUS: ESCE UNO STANCHISSIMO EMRE CAN ED ENTRA AL SUO POSTO BENTANCUR

70′ DOUGLAS COSTA! Il numero 11 brucia Rogerio sulla destra, tiro incrociato con la palla che però termina sul fondo

67′ DI FRANCESCO PROVA A RIAPRIRLA! Tiro a botta sicura col mancino da sinistra ma la palla termina sull’esterno della rete

66′ Contropiede letale della Juventus dopo un angolo battuto malissimo di Ronaldo. Emre Can orchestra l’azione ed apre a sinistra per Ronaldo che col mancino lascia Consigli impietrito

65′ DOPPIETTA DI CRISTIANO RONALDO! 2-0 JUVENTUS

64′ Oltre 40.500 gli spettatori di questo pomeriggio all’Allianz Stadium

62′ CAMBIO JUVENTUS: MANDZUKIC LASCIA SPAZIO A DOUGLAS COSTA

61′ PRIMO CAMBIO SASSUOLO: DI FRANCESCO RILEVA DJURICIC

60′ Giallo per Alex Sandro. Il laterale brasiliano ha atterrato Berardi

59′ Fase concitata del match, Sassuolo alla ricerca del pari, Juventus del raddoppio

52′ BOATENG! Scambio Lirola-Djuricic, suggerimento rasoterra del primo per Boateng che col tacco manda a lato

51′ Angolo di Dybala, palla prolungata verso Ferrari che interviene male di testa mandando sul proprio palo, arriva CR7 che insacca il tap in

50′ GOL GOL GOL DI CRISTIANO RONALDO!

49′ JUVENTUS AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Cross dalla sinistra di Alex Sandro, sponda di testa di Mandzukic ma Ferrari salva e mette in corner

48′ Nessun cambio all’intervallo. In campo i 22 effettivi della prima frazione di gioco

46′ Juventus subito all’attacco. Diversi rimpalli in area di rigore mettono in difficoltà il Sassuolo ma alla fine la sfera termina sul fondo

46′ SI RIPARTE! Possesso palla per la Juventus

La cronaca del primo tempo di Juventus-Sassuolo

45+3′ FINE PRIMO TEMPO! Reti ancora inviolate a Torino

45′ SARANNO 3 I MINUTI DI RECUPERO

40′ Ammonito anche Bourabia per un intervento scomposto su Emre Can

40′ Duncan segna ma il gioco era fermo per un fallo di Djuricic su Cancelo

38′ LIROLA QUASI LA COMBINA GROSSA! Il terzino spagnolo devia verso la sua porta un cross di Cancelo dalla destra ma Consigli salva tutto

37′ Ferrari resta a terra nell’area juventina dopo aver ricevuto una gomitata involontaria da Bonucci

34′ Sassuolo che per la seconda volta in pochi minuti è costretto a ribattere la rimessa dal fondo perchè il pallone non è uscito completamente dall’area

32′ Gamba tesa di Cancelo su Djuricic. Giallo per il terzino portoghese

30′ Mezzora di partita e la Juventus alza sempre di più i giri del motore

29′ Duro faccia a faccia Boateng-Bonucci. Ci pensa l’arbitro Chiffi a placare gli animi

27′ Ronaldo calcia male una punizione da distanza siderale

26′ Berardi atterra Emre Can e finisce sul taccuino dei cattivi

25′ OCCASIONISSIMA JUVE! Marlon si incarta dentro la sua area, Matuidi recupera e mette in mezzo ma sia Dybala che Mandzukic sbattono sulla difesa neroverde

23′ Il primo ammonito del match è Djuricic, reo di aver trattenuto ripetutamente Ronaldo

22′ FERRARI! Sul corner di Berardi stacco di Ferrari troppo centrale per impensierire Szczesny

21′ Sprazzi di Sassuolo, bello scambio veloce fra Boateng e Rogerio. Palla in corner

19′ EMRE CAN! Juve vicina al vantaggio con una botta dalla distanza dell’esordiente da titolare Emre Can. Palla che passa a pochi centimetri dal palo destro di Consigli spegnendosi sul fondo

18′ Il gioco riprende ma si ferma subito: Bonucci cade male sulla caviglia sinistra, ora dolorante. Si riparte

17′ Problemi al costato per Berardi che abbandona momentaneamente in campo dopo aver subito un fallo

15′ Primo quarto d’ora andato in archivio, più Juventus che Sassuolo per il momento

11′ Tentativo di testa di Ronaldo dopo un triangolo con Alex Sandro: palla sul fondo

9′ Tunnel pazzesco di Dybala al malcapitato Djuricic. La Joya sembra avere una gran voglia di mettersi in mostra

8′ Pubblico delle grandi occasioni oggi a Torino. Sono tutti in attesa del primo gol italiano di CR7

7′ RONALDO! Destro dal limite dell’asso portoghese ma Rogerio si immola e mette in corner

5′ Bel suggerimento dalla destra di Lirola con Cancelo che sbroglia mettendo in fallo laterale il traversone rasoterra

3′ Sfida entrata subito nel vivo. Ritmi già alti all’Allianz Stadium

1′ E’ COMINCIATA JUVENTUS-SASSUOLO! Primo possesso ospite. Juve che attacca da sinistra a destra. Completi classici per entrambe

—————————————————————————————————————————

ore 14:59 Squadre in campo. Ora inno della Serie A, sorteggio, foto di rito e si parte!

ore 14:57 Cambio dell’ultimo secondo per Allegri: Cancelo rileva De Sciglio

ore 14:50 Una decina di minuti al fischio d’inizio. Sul fronte formazioni, ampio turnover per Allegri. Sorpresa Dybala dal 1″, in difesa torna titolare De Sciglio che fa rifiatare Cancelo in vista della Champions. Nel Sassuolo in difesa torna Marlon dalla squalifica. Attacco mobile e imprevedibile per De Zerbi

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Allegri



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Djuricic

Allenatore: De Zerbi

Il prepartita di Juventus-Sassuolo

Dopo la sosta delle Nazionali, si riprenderà la quarta partita di campionato.

Juventus-Sassuolo è una sfida tra la prima e la seconda, entrambe imbattute.

Per i bianconeri c’è un solo compito, quello di vincere.

Obiettivo del Sassuolo sarà quello di contenere e cercare di fare risultato.

Dove vedere Juventus-Sassuolo in diretta streaming o in TV

Dove vedere in tv e streaming Juventus-Sassuolo

In vista del match di Domenica 15 Settembre 2018 alle ore 15:00, Allegri ha deciso di fare un po’ di turnover, per dosare al meglio le forze prima della gara in Champions League contro il Valencia.

I bianconeri hanno a disposizione una rosa folta e di alta qualità, che rappresenta sicuramente un fattore in più rispetto a tutti gli altri club italiani.

Si pensa al rientro di Paulo Dybala e l’esordio in questa stagione di Andrea Barzagli.

Il tecnico della Juve ha comunque da definire ancora molto, visto che gli allenamenti della Vecchia Signora si stanno svolgendo senza i convocati in Nazionale.

Dovrà analizzare lo stato di forma di tutti giocatori, per capire che modulo utilizzare e chi inserire.

De Zerbi, invece, sta vivendo un sogno ad occhi aperti.

Vittorioso contro l’Inter, ha pareggiato all’ultimo secondo contro il Cagliari e ha regalato spettacolo con un 5-3 ai danni del Genoa.

Il match si giocherà Domenica 15 alle ore 15:00 e sarà visibile in tv sui canali Sky Sport, per i soli abbonati.

In streaming su SkyGo e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM