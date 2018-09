Sondaggi elettorali Bidimedia: Lega davanti al M5S ma di poco

Anche il primo sondaggio Bidimedia effettuato dopo la pausa agostana (6 settembre) certifica il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle. Qui però le distanze tra le due forze politiche che stanno insieme al governo sono minime. Il Carroccio a trazione salviniana è infatti primo con il 29,5% dei consensi (in crescita di 1,3 punti rispetto alla precedente rilevazione del 16 luglio) mentre seguono a ruota i pentastellati guidati da Di Maio al 28,7% (-0,3).

Anche nel centrodestra i trend sono simili a quelli riscontrati dalla maggioranza degli istituti. Forza Italia perde ancora qualcosa (-0,2) e si attesta all’8,1%. Va detto che Bidimedia è stata tra le prime società demoscopiche a sondare gli azzurri sotto quota 10%. Oggi quasi tutti (a parte Piepoli, Lorien e Tecnè) danno FI ampiamente sotto il 10%. Fratelli d’Italia è dato al 3,3 con una decrescita pari allo 0,7.

Nel centrosinistra il Partito Democratico lascia a casa ancora 1 punto percentuale e cala al 17,8% in linea con la media nazionale degli istituti. Buona la prova di Più Europa in crescita dello 0,3 (ora al 2,4). Liberi e Uguali grazie ad un +0,2% torna a quota 3%. Sempre a sinistra da segnalare l’avanzata di Potere al Popolo ora all’1,7%.

Bidimedia ha segmentato le intenzioni di voto su base regionale. “Nessuna regione – scrive l’istituto – cambia colore, con i 5 Stelle che tengono soprattutto grazie al Meridione, mentre appaiono in calo (a favore della Lega, un flusso da considerare attentamente per il futuro) nelle regioni del Nord. Per il Centrosinistra si allontana la possibilità di riconquistare almeno la Toscana tra le regioni (ex) rosse”.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Sondaggio effettuato con interviste dal 30 agosto al 2 settembre, sulla base di 887 intervistati, metodo CAWI.

