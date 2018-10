Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile a ottobre 2018

Offerte mobile maggiori gestori mobile a ottobre 2018

Iniziato l’autunno, infuria la battaglia delle offerte mobile tra le principali compagnie telefoniche. Tim, Wind e Vodafone si danno e si daranno battaglia per conquistare il maggior numero di clienti possibile e sbaragliare la concorrenza. Anche per far fronte alle detestabili rimodulazioni tariffarie, le offerte proposte dagli operatori telefonici tenteranno di persuadere i clienti sotto l’egida di altri operatori a venire sotto la propria copertura; senza dimenticare la conquista dei nuovi utenti. Ma andiamo a vedere le offerte mobile in ricaricabile più interessanti proposte da Tim, Wind e Vodafone, con ottobre 2018 alle porte.

Offerte Tim mobile: le più interessanti del momento

Sono due le promozioni Tim più interessanti del momento. La prima corrisponde al nome di Tim Five IperGo + 47 GB Free, una delle soluzioni scelte dalla compagnia per contrastare il potere low cost di Iliad. Al prezzo di soli 5 euro al mese, infatti, sarà possibile usufruire di un pacchetto comprendente chiamate gratis verso tutti i numeri nazionali; nonché di 50 GB di traffico internet. La promo è riservata solo ai clienti Iliad e provenienti da altri operatori virtuali.

Sempre restando nel campo Operator Attack, va segnalata anche la seconda promo, Tim Titanium + 47 GB + Minuti Illimitati. In cambio di 9,99 euro si potranno avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet. L’offerta è dedicata ai clienti Vodafone, Wind, Tre e provenienti da operatori virtuali.

Per entrambe le offerte il costo di attivazione ammonta a 12 euro, se viene rispettato il vincolo dei 24 mesi; a questi vanno aggiunti 10 euro per l’acquisto di una nuova Sim. Infatti l’attivazione potrà essere effettuata solo previo l’acquisto di una nuova Sim su cui operare la portabilità del numero.

Migliori offerte mobile Vodafone

Dovrebbero proseguire anche a ottobre le appetibili offerte proposte da Vodafone. Stiamo parlando di Special Minuti 20 Giga e Special Minuti 30 Giga. Oltre al quantitativo di traffico dati ben esplicitato nel nome dell’offerta, i pacchetti comprendono anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Special Minuti 20 Giga è riservata ai clienti provenienti da tutti gli operatori e costa 15 euro mensili; Special Minuti 30 Giga è rivolta invece ai clienti Iliad, Tre e altri operatori virtuali (al costo di 7 euro al mese); mentre per i clienti Tim, Wind e CoopVoce costerà 10 euro al mese. Per i clienti di queste ultime compagnie è disponibile anche Special Minuti 50 Giga al costo di 15 euro ogni rinnovo mensile.

A tutto questo ci sono da aggiungere 6 euro per il costo di attivazione, più 5 euro per l’acquisto della nuova Sim su cui effettuare la portabilità del numero.

Ulteriore novità quella per chi desidera avere internet a casa. L’offerta di cui parliamo è valida dal 17 settembre fino al 31 ottobre 2018 e rappresenta una evoluzione di Giga In&Out e Total Giga, disponibili sia in versione ricaricabile, sia in versione abbonamento, come riporta MondoMobileWeb. Giga In&Out offre 20 Giga di traffico internet e costerà 15 euro al mese in ricaricabile. La soluzione in abbonamento costa 13 euro al mese e prevede ulteriori 20 GB da utilizzare di notte, da mezzanotte alle 8.

Total Giga comprende invece 50 GB di traffico dati da usare il giorno e altri 50 da usare la notte, sempre nella fascia oraria 0.00-8.00. Il prezzo è di 35 euro per la versione ricaricabile e di 30 euro per chi sceglie la soluzione dell’abbonamento.

Migliori offerte Wind mobile

Anche Wind pensa in grande, intenzionata alla conquista di nuovi clienti. Infatti si avrà tempo fino al 21 ottobre per usufruire delle offerte disponibili e cambiare operatore passando sotto l’egida della compagnia arancione. La scelta è vasta. A cominciare da Wind All Inclusive, che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati al costo di 12 euro al mese; o di 10 euro mensili se avviene l’addebito su conto corrente o carta di credito.

La seconda promo interessante corrisponde al nome di Wind All Inclusve Young, riservata solo agli utenti che hanno meno di 30 anni. Il pacchetto include allo stesso modo minuti illimitati e 20 GB di traffico dati, ma il costo è di soli 9 euro ogni rinnovo mensile. Se si dovesse scegliere la modalità di accredito su conto corrente o carta di credito si avranno a disposizione 10 GB di traffico dati in più. Per entrambe le offerte sopraccitate il costo di attivazione ammonterà a 3 euro qualora venga rispettato il vincolo dei 24 mesi.

Interessanti anche le offerte riservate alle chiamate. A cominciare da Wind Noi Tutti Unlimited, che consente di chiamare illimitatamente verso tutti i numeri nazionali al prezzi di 7 euro al mese (più 4 euro per il costo di attivazione). Interessante anche Wind Call Your Country Super, che al prezzo di 10 euro mensili prevede 500 minuti di chiamate nazionali e 250 minuti verso l’estero. A tutto questo si aggiungono poi 20 GB di traffico dati. La versione Premium di questa promo include anche chiamate illimitate verso i numeri Wind, riducendo però a 200 i minuti verso l’estero e al contempo aumentando a 30 i GB di traffico internet.

Si conclude infine con Wind Smart Pack 30 Giga, che include 1000 minuti verso tutti, 30 GB di traffico internet e uno smartphone da scegliere dalla selezione dei dispositivi disponibili. Il pacchetto costerà 9 euro al mese.

