Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti dal 2019. Di Maio è certo

Quota 41 ritardata nel 2019, cosa diceva Di Maio

Sul fronte pensioni ultime notizie ruotano attorno a Quota 41. La misura che sembrava dimenticata, ma che per un problema di risorse slitterà direttamente al prossimo anno. Per adesso ci sarà Quota 100, probabilmente la proroga a Opzione Donna, stando alle ultime indiscrezioni. Ma potrebbe esserci anche un intervento sull’età pensionabile ancorata all’aspettativa di vita, con il meccanismo che potrebbe essere momentaneamente bloccato. E ritardare così lo scatto di mensilità che originariamente dovrebbe partire il 1° gennaio 2019. Su Quota 41 è stato il vicepremier Luigi Di Maio a dare qualche rassicurazione agli elettori che attendono qualche notizia in più sull’argomento.

Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti, parla Di Maio

In una conferenza in stampa in Campidoglio, con la preparazione della Manovra in prospettiva, Luigi Di Maio ha toccato diversi argomenti, sul tema pensionistico e non solo. Ad esempio, torna di attualità la proroga a Opzione Donna. “Mai detto che non sarà rifinanziata”, ha rassicurato il leader del Movimento5 Stelle. Ma torna in auge anche una misura che sembrava essere stata accantonata: Quota 41. “Il 2019 sarà l’anno per risolvere anche questo problema”.

Insomma, per il momento la coperta è corta, ma a partire dal prossimo anno si comincerà a parlare anche dei lavoratori precoci, che a oggi non saranno toccati da Quota 100. Così i lavoratori che hanno cominciato a lavorare presto ma nel 2019 non raggiungeranno ancora i requisiti contributivi richiesti, dovranno aspettare ancora. E Quota 100, con probabile uscita a 62 anni e almeno 38 di contributi, richiederà il rispetto del requisito anagrafico. In conclusione, Quota 41 non è stata dimenticata, ma se ne potrà riparlare solo dal prossimo anno.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e blocco aumento età pensionabile

Tornando a Quota 100, ancora non è chiaro quali saranno i paletti da inserire. Stiamo ovviamente parlando dei requisiti anagrafici e contributivi. Al momento, come scritto sopra, l’ipotesi più plausibile guarda all’uscita a 62 anni con almeno 38 anni di contributi. Le ultime indiscrezioni contraddicono peraltro i rumors più recenti riguardanti possibili penalizzazioni sull’assegno per chi sceglie la soluzione Quota 100. Ma anche sotto questo aspetto si attendono notizie ufficiali. Un’altra notizia fresca è l’essere tornati a parlare del blocco dell’aumento dell’età pensionabile. Nelle intenzione del governo vi sarebbe infatti l’intenzione di bloccare l’aumento dell’età pensionabile di 5 mesi, congelando così le finestre a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Seguiranno aggiornamenti a riguardo.

