Laurea magistrale: significato, anni e durata. La guida di TP

Il Corso di Laurea Magistrale rappresenta il II livello degli studi universitari. Introdotta con il DM 270/04, è il secondo ciclo di studi universitari dopo il Corso di Laurea Triennale.

Il Corso di Laurea Magistrale dura due anni e prevede l’acquisizione di 120 CFU in massimo 12 esami. Alla fine del percorso di studi, lo studente consegue il titolo, ottenendo la qualifica di Dottore Magistrale.

Per iscriversi è necessario possedere una laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero un titolo equipollente conseguito all’estero. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero chiuso, l’università stabilisce, per ogni corso di laurea, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari.

Laurea magistrale: significato, anni e durata. La guida di TP

I Corsi di Laurea Magistrale appartengono a classi diverse. Le classi ministeriali istituite sono 94. A queste si aggiungono 4 classi per le lauree magistrali delle professioni sanitarie. I Corsi di LM appartenenti alla stessa classe hanno il medesimo valore legale, anche se il percorso di studi si differenzia, in modo più o meno rilevante, grazie all’autonomia universitaria.

I corsi interclasse, invece, sono Corsi di Laurea Magistrale il cui ordinamento didattico soddisfa i requisiti di due classi differenti. In questi casi lo studente, al momento della sua immatricolazione, dovrà indicare la classe presso la quale vuole conseguire il titolo. La scelta, comunque, può essere cambiata anche durante il II anno di studi.

Lauree triennali senza test d’ingresso: le facoltà a numero aperto

L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale è quello di assicurare una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Dopo aver conseguito la (LM), gli studenti possiedono il titolo per accedere a:

Master universitari di II livello

Corsi di Alta Formazione, di Aggiornamento permanente o ricorrente.

Scuole di Specializzazione

Dottorato di Ricerca

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM