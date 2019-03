Visita fiscale INPS: esito controllo medico, come controllare online Controllo medico visita fiscale, il certificato è online

Il datore di lavoro ha la possibilità di visualizzare l’esito della visita fiscale INPS tramite apposito applicativo online. A seguito della visita medica di controllo, infatti, il datore di lavoro può visualizzare il verbale che si riferisce alla visita, includendone il responso finale. A dettare le istruzioni operative su come fare e a fornire qualche informazione a riguardo ci ha pensato l’INPS, con il messaggio n. 137/2018 diffuso nello scorso gennaio.

Visita fiscale Inps: il datore di lavoro può controllare l’esito

Qui si precisa che a partire dall’entrata a regime del Polo unico per le visite fiscali, le visite mediche di controllo domiciliari e ambulatoriali sono state effettuate dall’INPS per verificare l’effettiva incapacità di lavorare causa malattia. Da qui la necessità di effettuare modifiche agli applicativi per consentire ai datori di lavoro pubblici la visualizzazione degli esiti delle visite dei propri dipendenti. Il controllo di questa informazioni avviene ovviamente online, tramite il sito dell’INPS.

Visita fiscale INPS: come controllare online

Dunque, come scritto sopra, per i datori di lavoro pubblici (o consulenti delegati) è disponibile un servizio online che permette di controllare gli esiti delle visite mediche di controllo. Per accedere al servizio sarà sufficiente inserire le proprie credenziali tramite PIN INPS, oppure Carta Nazionale dei Servizi, oppure identità SPID di livello 2 almeno.

Ma dove si trova questo servizio online? Prima di tutto bisognerà recarsi sul sito dell’INPS. Quindi si deve scrivere nella barra di ricerca la seguente dicitura. Richiesta di visite mediche di controllo. Segue pertanto il login alla pagina, dalla quale si potrà scegliere l’opzione Esiti Visite d’Ufficio per la PA. Come spiega l’INPS, in seguito viene mostrata “la Pubblica Amministrazione per cui l’utente risulta dipendente o l’insieme delle Pubbliche Amministrazioni per cui si hanno delle deleghe attive”. Quindi selezionare la Pubblica Amministrazione con la relativa struttura e infine il pulsante Procedi per avviare la consultazione degli esiti delle visite fiscali Inps.

La pagina seguente mostrerà un elenco delle visite effettuate, a partire dalla più recente. Sarà possibile modificare i filtri di visualizzazione, impostandoli secondo le proprie preferenze. “Ogni visita può essere consultata nel dettaglio per visionarne l’esito; verificare le eventuali visite collegate, ad esempio le visite ambulatoriali; e per stampare un riepilogo”.

