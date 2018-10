Pensioni notizie oggi: Quota 100 con finestre d’uscita. Come funziona

Finestre uscita Quota 100, come funzionano in dettaglio

Pensioni notizie oggi: il Governo procede speditamente verso la prossima manovra. Sono previste una serie di riforme che il Governo ha più volte annunciato. Le stesse hanno trovato conferma in sede di approvazione di aggiornamento della nota al Def. Ne fanno parte certamente il superamento della riforma Fornero ed il reddito di cittadinanza. Insieme sono la sintesi del programma del Governo del cambiamento nato dal sodalizio politico tra MoVimento 5 Stelle e Lega. Quando partiranno le misure?

Pensioni notizie oggi, incerta la data di avvio di ‘Quota 100’

Rispetto alla risposta nelle ultime settimane sembrano intensificarsi i dubbi. Infatti non è detto che possano partire dal 1° gennaio 2018. Anche autorevoli esponenti della maggioranza di governo parlano di stime meno rassicuranti. Recentemente il capogruppo al Senato del M5S Stefano Patuanelli ha affermato: “Io ritengo che in primavera possano partire sia la riforma Fornero sia il reddito di cittadinanza”.

Intanto ricordiamo cosa si intende per Quota 100: si tratta della possibilità che vadano in pensione coloro che hanno compiuto 62 anni di età e abbiano 38 anni di contributi versati. Potenzialmente è una misura che riguarderebbe 400.000 cittadini ed il cui costo in bilancio dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 miliardi.

Pensioni notizie oggi, possibile reinserimento finestre d’uscita

Ma nel frattempo è emersa un’altra possibile novità. Prende corpo l’ipotesi del reinserimento delle finestre di uscita già valido prima della riforma Fornero. In cosa consiste? In pratica il lavoratore matura il diritto alla pensione al conseguimento dei requisiti, ma può accedervi effettivamente solo dopo un certo periodo di tempo.

Fino al 2011 l’attesa era pari ad un anno per i lavoratori dipendenti e ad un anno e mezzo per gli autonomi. Nel caso al vaglio del governo Conte la finestra sarebbe di 3 mesi. In questo modo il superamento della riforma Fornero prenderebbe il via ad aprile 2019. Probabilmente in parallelo con il reddito di cittadinanza per il quale l’esecutivo intende prima riformare i centri per l’impiego, creando un sistema più efficiente.

Infine Salvini ha fatto sapere che è intenzione del Governo l’introduzione di un piano di detassazione sulle pensioni. Con la volontà di incentivare i pensionati a trasferirsi in regioni del sud. E magari attrarre pensionati dall’estero, andando di conseguenza ad aumentare l’economia di alcune regioni meridionali.

