Sondaggi elettorali Piepoli Euromedia: Lega giù ma cresce il centrodestra

La Lega vede il suo consenso calare ma può comunque sorridere. Il centrodestra, l’altro forno tenuto aperto da Salvini, gode di ottima salute. Secondo le intenzioni di voto registrate da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta, l’area a cui fanno capo anche Berlusconi e Meloni, raccoglie tra il 45% e il 46,6%. Il calo della Lega certificato sia da Euromedia (-0,7 al 31,7%) e Piepoli (-0,5 al 30,5%) viene in parte annullato da Forza Italia che torna sopra quota 10% sia per la sondaggista Ghisleri (+1,1 al 10,4%) che per Piepoli (+0,5 al 10,5%).

Rimanendo nel campo del centrodestra, Euromedia fotografa in positivo anche la situazione di Fratelli d’Italia (+0,5 al 4,1%) mentre Piepoli dà il partito di Meloni stabile al 3,5%.

Anche il Movimento 5 Stelle, come la Lega, perde punti importanti. Il calo più alto lo registra Euromedia (-1,4) che sonda i pentastellati al 27,6%. Anche Piepoli dà i Cinque Stelle in caduta libera (-0,5) ma li valuta al 29,5%.

Sondaggi elettorali Piepoli Euromedia: la situazione del PD

I due istituti divergono sullo stato di salute del Partito Democratico prossimo al congresso. Euromedia dà i dem in calo dello 0,3 al 15,9% mentre Piepoli segna mezzo percentuale in più per il PD che sale così al 17%. Per quanto riguarda gli alleati dei democratici, Ghisleri sonda Più Europa in netto rialzo (+0,6 al 2,6%) mentre Piepoli non segnala alcuna variazione di rilievo. Il centrosinistra oscilla così tra il 19,1 e il 19,5%.

Chiudiamo con la sinistra e l’affluenza. Euromedia dà Liberi e Uguali in crescita al 2,7 (+0,2) con Piepoli che invece fotografa stabile al 2.5% la formazione guidata da Grasso alle ultime elezioni. L’astensione e gli indecisi ballano tra il 20% di Piepoli e il 26,4% di Euromedia.

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 17 ottobre 2018. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana.

Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 418 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 187 totale complete: 605 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 8.409 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 9.014. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 3.98%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

