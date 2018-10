Black Friday 2018: data in Italia, offerte Amazon e come funziona

Black Friday 2018: data in Italia, offerte Amazon e come funziona.

Il Natale è alle porte: già, anche se veramente manca un bel po’, i panettoni già stazionano sugli scaffali di alcuni supermercati. Ma l’evento prenatalizio più atteso è sicuramente il Black Friday 2018. Il venerdì nero che spingerà moltissimi consumatori a fare in anticipo i regali di Natale e ad acquistare prodotti per sé e per la propria famiglia a prezzi scontati, approfittando delle tante offerte dei negozi fisici e online. Ovviamente regina incontrastata delle offerte resta sempre Amazon, che nonostante abbia offerte in corso praticamente ogni giorno , nella stagione natalizia si fa ovviamente più “aggressiva”.

Proprio perché il denaro in ballo è tanto, con il passare del tempo il Black Friday, quasi come Halloween, è dilagato anche in Italia. E non è un caso che altre catene si stanno preparando al gran giorno.

Black Friday 2018: data in Italia

Qual è la data italiana del Black Friday 2018? Precisiamo subito che si dovrebbe parlare di data universale, perché il Black Friday ricorre sempre nello stesso giorno, ovvero il venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento. Ma come ben saprete il Thanksgiving Day è una festa tipicamente americana, così come da oltreoceano arriva il venerdì nero, pertanto ogni anno la ricerca su Google è quasi sempre la stessa: Black Friday (anno) data Italia.

Ebbene, il Black Friday 2018 cadrà di venerdì 23 novembre. E sancirà la fine del periodo degli sconti (a parte per l’elettronica di consumo , alla quale è riservato lunedì 26 novembre, il Cyber Monday). E allo stesso tempo l’inizio dello shopping natalizio . Venerdì 23 novembre sarà infatti una ghiotta occasione per fare regali di Natale in anticipo approfittando di offerte e sconti. Per molti una buona soluzione per ridurre lo stress psicologico a ridotto delle festività.

Black Friday nel mondo: un po’ di dati

Secondo i dati sul Black Friday nel mondo diffusi da Picodi, il 90% degli italiani sa cos’è il Black Friday, e la metà di questi parteciperà allo shopping “in offerta”, con un incremento (in prospettiva) del 9,48% rispetto al 2017. La spesa media prevista ammonterà a circa 185 euro: più di noi spenderanno i consumatori tedeschi, austriaci e greci. Meno di noi lo faranno portoghesi e spagnoli. Al top USA (446 euro) e Canada (423 euro). Due Paesi dove però vengono anche applicati gli sconti maggiori (rispettivamente 68% e 66%); rispetto all’Europa, e in particolare a Italia e Germania, dove la scontistica media si ferma al 54%. Sarà una vera e propria caccia alle occasioni del momento (o dell’ora), con puntate sia sui negozi fisici (15%) sia negli e-commerce (il 29%), anche se la maggioranza (55%) propenderà per entrambi.

L’indagine del team di Black-Friday Global si è poi soffermata sulle crescita delle vendite durante il Black Friday rispetto a un normale venerdì. Da segnalare il +4516% dell’Italia, altro segno inequivocabile di come nel nostro Paese il venerdì nero degli acquisti stia prendendo sempre più quota.

Black Friday 2018 su Amazon e non solo: come funziona

Come funziona il Black Friday? Se avete dei soldi da parte, avete bisogno di qualcosa o semplicemente avete bisogno di spendere, basterà sedervi davanti a un PC o a uno smartphone o a un tablet. E quindi cominciare a cercare. Su Amazon, come ogni anno, saranno disponibili offerte valide tutto il giorno e altre promozioni a tempo, che possono durare ad esempio solo un’ora o poco più. Ed entrambi i tipi di offerte sono fino a esaurimento scorte.

Anche sui siti di elettronica e di abbigliamento o calzature sarà possibile usufruire degli sconti proposti tutto il giorno di venerdì 23 novembre. Il Black Friday funzionerà anche nei negozi fisici, come scritto antecedentemente. E c’è la possibilità che alcuni, specialmente nei grandi centri commerciali, possano prolungare le loro offerte anche nel weekend. Per non avere brutte sorprese in tal senso, però, è preferibile sfruttare tutta la giornata di venerdì.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM