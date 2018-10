Inter-Milan, al derby di Milano decide Icardi allo scadere. L’analisi

Il fine settimana di Serie A si è chiuso con il derby della Madonnina.

La partita che vede sfidarsi le due squadre di Milano, Inter e Milan, è stata una gara sofferta fino alla fine; gara dalla quale è emersa vincitrice la squadra allenata da Spalletti, con il gol di Icardi nei minuti finali, approfittando dell’uscita errata di Donnarumma. E’ stato il derby di Spalletti e Gattuso, due allenatori differenti sia nel gioco che nella mentalità. E’ stato il derby di due bomber argentini a confronto, Icardi da una parte e Higuain dall’altra.

Inter-Milan, due sistemi differenti a confronto

Inter-Milan è stata una partita che ha messo in risalto le peculiarità e le lacune principali di queste due squadre. Da un lato, abbiamo la capacità dell’Inter di creare superiorità ed esercitare pressing nella metà campo avversaria; da un altro lato, abbiamo la capacità del Milan di saper contenere il gioco propositivo dell’avversario. Due tipologie di gioco che si possono definire quasi “speculari” tra loro, con l’approccio di uno che limita o favorisce l’altro. Tutto ciò, è stato dato dal fatto che fino al 90′ entrambe le squadre fossero in parità, per altro con un gol annullato per parte (di Icardi e Musacchio). Il duello più interessante è stato quello che ha visto come protagonisti Biglia e Nainggolan, con il giocatore belga che ha dovuto abbandonare il campo a seguito di quel contrasto.

Serie A 2018/2019: il focus sulle 20 squadre

Inter-Milan, la sentenza di Icardi e l’incertezza di Donnarumma

La squadra di Gattuso parte bene, effettuando i primi due tiri della partita; da lì in poi l’Inter ha iniziato a prendere campo, con Icardi e Nainggolan in costante pressing verso i centrali difensivi, i quali avevano meno tempo per impostare. I rossoneri hanno giocato una partita perlopiù incentrata sulla difesa e sulle ripartenze, con un Calhanoglu poco attivo alla manovra offensiva e un Higuain forse troppo isolato in attacco. E’ bene sottolineare come il merito del Milan sia stato quello di aver arginato egregiamente l’iniziativa interista. Tant’è che nell’ultimo quarto d’ora, entrambe le squadre sembravano quasi voler rinunciare alla manovra offensiva, senza correre rischio di sbagliare. Tutto questo fino al 92esimo, dove su un cross di Vecino Donnarumma non è uscito in tempo, permettendo così a Icardi di battere a rete.

