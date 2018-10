Sondaggi politici Ipsos: i milanesi promuovono Sala

Il 64% dei milanesi valuta positivamente l’operato dell’amministrazione Sala. A sostenerlo è un’indagine Ipsos pubblicata sul Corriere della Sera che ha messo sotto esame la giunta guidata dall’ex commissario unico di Expo. Un esame che il primo cittadino ha passato a pieni voti. Secondo il sondaggio infatti, il 60% dei cittadini del capoluogo lombardo promuove l’operato del Sindaco di Milano. Un giudizio positivo giustificato da altri fattori. In primis la qualità della vita.

L’81% dei milanesi sostiene che a Milano si viva bene. Un giudizio unanime se si prende in esame l’elettorato di riferimento. Voti positivi arrivano sia dalla maggioranza degli elettori pentastellati (addirittura 91%) e leghisti (58%). Qualità della vita che secondo il 37% dei cittadini è migliorata negli ultimi anni. Diverso in questo caso, è l’avviso degli elettorati che fanno capo ai partiti di opposizione nella città. Per il 38% degli elettori Cinque Stelle e il 54% dei leghisti, la qualità della vita è in realtà peggiorata sotto l’amministrazione Sala.

Sondaggi politici Ipsos: intenzioni di voto, vola la Lega

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, nel capoluogo lombardo, così come sul territorio nazionale, avanza la Lega. Il Carroccio, rispetto alle Politiche del 4 marzo, raddoppia il suo consenso: dal 17 al 32,1%. In ritirata tutti gli altri partiti. A cominciare dal Pd che passa dal 26,8 al 24,6%. Anche il Movimento 5 Stelle perde 2 punti e cala al 16,2%. La maggior perdita la registra Forza Italia che scende dal 15,4 al 10,2%.

Il voto a Milano è però distante ancora 3 anni. Un’era geologica per i tempi della politica. Ma Salvini, inebriato dal filotto di vittorie (l’ultima ieri in Trentino), ha messo nel mirino l’ultimo vero bastione del centrosinistra in Italia. L’ex primo cittadino Giuliano Pisapia ostenta ottimismo: “La Lega alle amministrative ha sempre avuto grandi difficoltà a tradurre i successi virtuali in voti: andrà così anche nel prossimo futuro”.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

