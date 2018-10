Diretta Milan-Sampdoria: streaming, video gol e risultato – LIVE

Diretta Milan-Sampdoria: streaming, video gol e risultato – LIVE

Il 28 Ottobre, nell’ambito della decima giornata del campionato di Serie A, il Milan di Gennaro Gattuso affronta la Sampdoria di Marco Giampaolo. Calcio d’inizio alle ore 18 presso lo Stadio San Siro di Milano.

Diretta Milan-Sampdoria streaming, video gol e risultato: il cammino del Milan

Gli uomini di Gennaro Gattuso giungono alla sfida di San Siro contro la Sampdoria dopo aver totalizzato, nel corso del campionato, tre vittorie ( contro la Roma, il Sassuolo e il Chievo ), due pareggi ( contro il Cagliari e l’Atalanta ) e due sconfitte ( contro il Napoli e l’Inter ). I rossoneri si trovano al dodicesimo posto in classifica con dodici punti. L’obiettivo per gli uomini di Gattuso è l’ingresso nelle coppe europee.

Diretta Milan-Sampdoria streaming, video gol e risultato: il cammino della Sampdoria

Gli uomini di Marco Giampaolo giungono alla sfida contro i rossoneri dopo aver totalizzato, nel corso del campionato, quattro vittorie ( contro il Napoli, la Spal , il Frosinone e l’Atalanta ), tre pareggi ( contro la Fiorentina, il Cagliari e il Sassuolo ) e due sconfitte ( contro l’Udinese e l’Inter ). I blucerchiati si trovano quinti in classifica con quindici punti. L’obiettivo per gli uomini di Giampaolo è l’ingresso nelle coppe europee: in tale ottica essere in quinta posizione dopo dieci giornate di campionato è di certo un buon punto di partenza.

Le formazioni di Milan-Sampdoria

Secondo le indiscrezioni della vigilia Gennaro Gattuso dovrebbe schierare fin dal primo minuto Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Bonaventura, Biglia, Kessiè, Suso, Higuain e Calhanoglu. I rossoneri dovrebbero quindi schierarsi in campo secondo un 4-3-3.

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dovrebbe schierare fin dal primo minuto Audero, Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murro, Praet, Ekdal, Barreto, Caprari, Defrel e Quagliarella. I blucerchiati dovrebbero quindi schierarsi in campo secondo un 4-3-1-2.

Le quote dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker il Milan è favorito per la vittoria contro la Sampdoria: secondo Betclic la vittoria del MIlan è a 1.51, il pareggio è a 4.27 e la vittoria della Sampdoria è a 5.80; secondo Sisal la vittoria del Milan è a 1.50, il pareggio è a 4.25 e la vittoria della Sampdoria è a 6.50; infine secondo Snai la vittoria del Milan è a 1.50, il pareggio è a 4.25 e la vittoria della Sampdoria è a 6.25.

Dove vedere Milan-Sampdoria

La sfida di San Siro tra il Milan e la Sampdoria potrà essere vista da tutti i clienti Sky con il pacchetto Sport o Calcio attivo su satellite, fibra, digitale terrestre e in diretta streaming online su SkyGo. Inoltre il match sarà visibile in diretta streaming online su NowTV.