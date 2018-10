Sondaggi politici Ipsos: il giudizio degli italiani sulla manovra rimane positivo

Nonostante la pressione dei mercati e la bocciatura della Commissione Ue, il giudizio degli italiani sulla manovra economica del governo giallo verde rimane ampiamente positiva. Secondo un sondaggio Ipsos andato in onda a Di Martedì, il 59% degli intervistati promuove la legge di bilancio preparata dall’esecutivo guidato da Conte (33% i pareri negativi). Forte di questi numeri, oggi Matteo Salvini ha risposto alle critiche arrivate ieri da Bruxelles: “Bruxelles può mandare 12 letterine, da qui fino a Natale, ma la manovra non cambia” ha detto il vicepremier a Rtl 102,5.

Sondaggi politici Ipsos: le parole di Di Maio

Parole che ricalcano quelle scritte ieri su Facebook dal suo collega allo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. “Sappiamo di essere l’ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebbero velocemente ritorno gli “esperti” pro banche e pro austerity. E quindi non ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo”.

Sondaggi politici Ipsos: le misure più gradite dagli italiani

La misura che trova più gradimento tra gli italiani è il taglio alle pensioni d’oro (68%) seguito dalla riforma delle pensioni quota 100 (58%) e dalla flat tax per le partite Iva (55%). La tanto discussa pace fiscale e il reddito di cittadinanza sono gli unici due provvedimenti che non scaldano il cuore dell’elettorato italiano (raccolgono rispettivamente il 47 e il 42% dei voti positivi).

Sondaggi politici Ipsos: fiducia nel governo

Il 47% degli intervistati si mostra fiducioso anche sulla tenuta dei conti che allarma Bruxelles. Solo il 37% del campione è preoccupato mentre 18% preferisce astenersi dal commentare.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

