Infortunio Nainggolan: esito esami strumentali e tempi di recupero

Infortunio Nainggolan – L’Inter in apprensione per le condizioni del Ninja. Il calciatore, uscito contro il Milan dopo il brutto contrasto con Biglia, sarà certamente indisponibile per due sfide importanti come quelle contro Barcellona e Lazio.

La società di Corso Vittorio Emanuele, però ha una strategia pronta che consentirebbe al centrocampista belga di rientrare in campo per la sfida di ritorno a San Siro il 6 novembre proprio contro i blaugrana. Le prove generali dovrebbero esserci già contro il Genoa, dove San Siro sarà ancora gremitissimo, con oltre 55mila. Probabile che al suo posto venga utilizzato Borja Valero sulla trequarti dopo il cambio nel derby e la buona prova contro il Milan.

Infortunio Nainggolan: il comunicato dell’Inter e tempi di recupero

“Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan – uscito per infortunio al 30′ del primo tempo – si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: gli esami hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane. Non si sono, invece, resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Nainggolan proverà a recuperare in tempi quasi record, l’entità dello stop resta incerto, con lo staff medico dell’Inter che ha reso noto che le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane. Ci si attende quindi uno stop non inferiore a 15 giorni. Spalletti spera di averlo contro il Barcellona, nel ritorno di San Siro che potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi dei nerazzurri.

L’ex Roma già lo scorso anno recuperò in tempi record per la gara contro il Barcellona, in cui i giallorossi furono protagonisti di una rimonta straordinaria. Chissà che il “miracolo” non possa ripetersi anche questa volta. Spalletti e i medici predicheranno comunque cautela. Non vogliono ricadute e guai più seri.

