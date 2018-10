Calciomercato Inter, pazza idea del Real Madrid: Modric e soldi per un big

Calciomercato Inter – Ha del clamoroso la notizia che giunge dalla Spagna: il Real Madrid vuole Icardi ed è disposto a mettere sul piatto Modric. Ma non solo, perché i blancos aggiungerebbero anche 40 milioni di euro per arrivare all’attaccante nerazzurro.

Questa, secondo Diario Gol, la pazza idea del Real Madrid. Il 25enne di Rosario è da tempo nel mirino delle Merengues che proveranno a convincere l’Inter con questa proposta. Perez, secondo fonti interne al club, non vedrebbe in maniera negativa questa proposta, vista la ferma volontà di Modric di non rinnovare il suo contratto e lasciare il Real. Il croato dunque sarebbe una pedina per arrivare al capitano dell’Inter, con Icardi che affiancherebbe Benzema, che da solo non sta riuscendo a garantire l’alto rendimento necessario per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo.

Difficilmente nella sede di Corso Vittorio Emanuele, prenderanno in considerazione questa offerta. Icardi ha più volte dichiarato il suo amore per Milano e per l’Inter. Vuole restare in nerazzurro e il club nerazzurro vuole tenerselo stretto.

Calciomercato Inter, Icardi è incedibile: i nerazzurri rifiuteranno l’offerta del Real Madrid comprendente Modric e soldi

Probabile che entro fine anno arriverà il tanto atteso prolungamento di contratto con l’Inter, condito da un ritocco di ingaggio che sfiorerà gli otto milioni di euro e con la clausola rescissoria valida solo per l’estero che sarà sicuramente aumentata se non rimossa del tutto.

L’Inter comunque dovrà accelerare perchè Florentino Perez potrebbe tentare il colpo, magari proponendo all’argentino un ingaggio anche superiore e un progetto vincente, fin da subito. L’Inter però ha le idee chiare, anche perché Modric, nonostante le dichiarazioni di Ausilio, piace tanto, ma compirà 34 anni a settembre del 2019. I nerazzurri difficilmente cederebbero il loro miglior giocatore per una cifra così bassa. Suning ha già fatto il prezzo: almeno 150 milioni di euro per iniziare a trattare. E non è detto bastino per convincere la proprietà a cedere Icardi, tra i migliori attaccanti del panorama Mondiale. Maurito per l’Inter è praticamente incedibile.

