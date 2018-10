Calciomercato Juventus, Marcelo dice no: a sorpresa spunta De Gea

Calciomercato Juventus – Una Juve stellare pronta a perfezionarsi ancora di più in vista della prossima sessione di mercato invernale. Dopo gli ultimi accostamenti tra i bianconeri e Marcelo, lo stesso diretto interessato, durante il match di ieri sera del Real Madrid, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista lanciando un chiaro messaggio in ottica futura. Gol del 2-0 e indice puntato sullo stemma del Real Madrid, come per sottolineare il suo amore verso il club e la voglia di proseguire la sua carriera solo ed esclusivamente in maglia Real.

La Juventus sarà costretta a firmare la resa? Tutto dipenderà dalla strategia di Paratici. La sensazione è che Marcelo non rappresenti un’assoluta priorità, specie considerato il prezzo del suo cartellino e la sua età anagrafica. Avrebbe senso investire circa 50-60 milioni su un giocatore classe 1988? Un discorso è rompere le righe e fare un’eccezione per Cristiano Ronaldo, unico al mondo capace di fare realmente la differenza, discorso differente sarebbe rappresentato dal fatto di proiettarsi concretamente su un giocatore di 31 anni, fortissimo e sensazionale, ma in ruolo già ricoperto alla perfezione da Alex Sandro, classe 1991.

Calciomercato Juventus, dallo stop a Marcelo all’affare De Gea

Non solo Marcelo, dall’Inghilterra, come riportato da Caughtoffside.com, starebbe avanzando la clamorosa indiscrezioni di un accostamento tra De Gea e la Juventus. Il portiere spagnolo, sotto procura di Jorge Mendes, potrebbe rappresentare la mossa del futuro per quel che riguarda il ruolo di estremo difensore. Alt e massima calma. Nonostante gli ottimi rapporti tra i bianconeri e Jorge Mendes, autore del doppio affare Cancelo-Ronaldo, la Juventus, ora come ora, può contare sull’ottima affidabilità di due portieri come Szczensy e Perin.

Due portieri capaci di rappresentare un’ottima garanzia sia in ottica presente, sia in ottica futura. Tuttavia, la suggestione di mercato riportata dall’Inghilterra, potrebbe trovare potenziali conferme solamente nel caso in cui Szczesny potesse decidere di lasciare la Juve, aspetto che, ora come ora, non sembrerebbe sfiorare minimamente i pensieri del portiere polacco.

