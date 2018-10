Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen: streaming, video gol e risultato finale – (2-1)

Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen: streaming, video gol e risultato.

Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen. La cronaca del 2° tempo

Finisce qua! Vince il Real ma la colonna sonora sono i fischi del Bernabeu. Probabilmente Lopetegui è arrivato al capolinea. A El Zombie, come è soprannominato il tecnico del Real Madrid, probabilmente non basterà questa vittoria sofferta per affrontare questa settimana il Barcellona in una partita cruciale per le Merengues. Dopo la partenza di Zidane e Ronaldo la squadra sembra essere con la pancia piena. Il Real Madrid non è riuscito a concretizzare tutto quello che ha costruito e a rischiato alla fine una rimonta clamorosa contro una squadra nettamente inferiore

94′: Giallo per Ramos per aver atterrato Reznicek. Ultima occasione per il Plzen che fa salire tutti!

93′: Nacho anticipa in area Krmencik! Quanti brividi per il Real!

4′ di recupero

91′: Krmencik da fuori area tira sopra la traversa

90′: Esce Marcelo. Il Real termina in 10!

90′: Marcelo ancora a terra per la botta precedentemente subita da Ekpai

88′: Entra Mariano Diaz, esce Benzema. Colui che ha rilevato la 7 di Ronaldo è l’ultimo cambio del Real

86′: Ultimo cambio per il Viktoria: esce Peterzela, entra Reznicek

86′: Gran palla di Valverde per Benzema che però nell’area piccola per poco non ci arriva!

84′: Calcio d’angolo per il Plzen! Ora il Real ha anche un po’ di paura

83′: Liscio da posizione defilata nell’area piccola di Benzema. Il Real sta facendo di tutto per farsi rimontare!

81′: adesso i tifosi del Viktoria ci credono e sostengono con cori la loro squadra!

79′: Gol del Viktoria Plzen!!! Hrosovsky!!!! Partita riaperta!! Destro a giro che si insacca nell’angolino basso dove Navas non può arrivare!



78′: Asensio crossa bene per Lucas Vazquez che però colpisce fuori. Altra grossa occasione per il Madrid

76′: Esce Havel entra Ekpai per il Viktoria

75′: prima un cambio. Esce Bale entra Asensio

74′: Benzema cerca di mandare in rete Bale, ma il pallone è troppo lungo e così il gallese perde dei tempi di gioco. Poi procede l’azione e il Real ottiene l’ennesimo angolo

71′: Gol di Benzema, ma viene annullato per il fuorigioco di Modric che gli aveva fornito il pallone

70′: Bale tira in area da posizione defilata, sul rimpallo prova ad avventarsi Benzema ma viene anticipato

69′: scambio tra Bale e Benzema, tiro largo dal limite dell’area

65′: Esce Prohaczka, entra Horava

64′: Hubnik anticipa ancora in area, stavolta di testa, Benzema. Angolo per il Real

63′: Hubnik stoppa Benzema in area, il quale aveva provato un dribbling sul difensore dei cechi

61′: Modric dal limite dell’area fa partire un tiro a media altezza. Parata facile

59′: Giallo per Kroos. E’ il secondo ammonito del Real

55′: Marcelo!!! Gol! Stavolta è lui a provare lo scavetto da dentro l’area del Plzen e questa volta il brasiliano inscca! Bello lo scambio in precedenza tra Sergio Ramos e Bale, che serve il terzino madridista

54′: esce Isco, entra Federico Valverde. Brutta partita anche quella di Isco

53′: Tiro altissimo da dentro l’area di Bale. brutta finora la partita del gallese

50′: Havel lanciato sulla destra per poco non aggancia davanti al portiere

45′: si ricomincia! Nessun cambio

Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen. La cronaca del 1° tempo

45′: fine primo tempo! Fischi immeritati per un ottimo Madrid, che però in difesa ha concesso qualcosa di troppo e ha sprecato molto in attacco

44′: occasione clamorosa per il Viktoria Plzen! Hrosovski servito da Havel a porta vuota deposita fuori. Si poteva riaprire tutto!

42′: Benzema imbuca per Bale che controlla male in area. Le occasioni per le merengues sono state tantissime in questo primo tempo! la difesa ceca fatica molto

41′: cross dalla sinistra, per poco non ci arriva Lucas Vazquez, anticipato in maniera rischiosa da Limbersky

39′: Reznik calcia da fuori area ma il pallone è altissimo

37′: altro corner per il Real. Deviato il cross di Lucas Vazquez

36′: Errore di Hruska clamoroso che regala palla a Isco, il quale cerca di superare lo stesso portiere del Plzen con uno scavetto ma il pallone esce di pochissimo! Occasione colossale!!!

33′: Bale segna lanciato da Kroos ma il gol viene annullato per evidente fuorigioco del gallese!

32′: Ammonito Isco che abbatte Limbersky

31: Benzema scarta due uomini in area e tira sul portiere, Era libero Bale che si arrabbia col compagno

30′: Grande occasione per il Plzen! pallonetto di Limbersky servito in area in posizione defilata da Petrzela che però esce di poco

27′: giallo per Limbersky per fallo su Lucas Vazquez

26′: 71% di possesso palla del Madrid, a testimoniare la superiorità dei blancos

23′: partita fino ad ora a senso unico. Il Real è accampato nella metà campo del Viktoria Plzen

19′: Isco cerca di imbucare per Bale, che non riesce a bloccare il pallone in area

18′: altro calcio d’angolo per il Real.

16′: Alta la pressione del Real. Viktoria Plzen in difficoltà

12′: Gol del Real! Benzema incorna il cross preciso di Lucas Vazquez di testa. Lopetegui respira

11′: occasione per il Plzen. Petrzela tira in area da posizione defilata. Para Navas

8′: altro calcio d’angolo per il Madrid, su cross di Lucas Vazquez

5′: palo di Sergio Ramos da sviluppi del corner!

4′: calcio d’angolo per il Real Madrid, già il 3° per i blancos

0′: Si comincia!

Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen: le formazioni ufficiali

Formazione ufficiale Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas, Lucas Vázquez, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Bale, Benzema

Formazione ufficiale Viktoria Plzen (4-4-1-1): Hrsuka; Reznik, Hejda, Hubnik, LImbersky; Petrzela, Prochazka, Hrosovsky, Zeman; Horava; Krmencik

Arbitra l’israeliana Grinfeld

Oggi, 23 ottobre, alle ore 21, al Santiago Bernabeu, si gioca una partita molto importante per i blancos. Le merengues son in crisi di risultati e una vittoria oggi potrebbe rilanciare il morale dell’ambiente e salvare la panchina di Lopetegui, ormai al capolinea. Il tecnico è apparso combattivo e sereno, anche se una vittoria manca da un mese (5 partite, 4 delle quali perse). Il Viktoria Plzen ha pareggiato in casa col CSKA e perso con la Roma, il Real Madrid ha vinto in casa con la Roma e perso a Mosca col Cska.

Dove vedere in tv e streaming Real Madrid-Viktoria Plzen

Diretta Sky Sport Football ore 21.00

