Angelo Ciocca laurea e curriculum, chi è l’europarlamentare della Lega

Angelo Ciocca è un europarlamentare della Lega. Ha fatto discutere la sua protesta inscenata nella sala stampa del Parlamento Europeo a Strasburgo. Cosa ha fatto? Dopo pochi istanti dall’intervento del Commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici che ha relazionato sulla manovra economica italiana Ciocca ha compiuto un gesto eclatante.

Dopo essersi avvicinato al tavolo dei relatori ha sottratto i fogli di Moscovici e ha messo sopra una scarpa. Motivando così il suo gesto: “Ho calpestato (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di Bugie che Moscovici ha scritto contro il nostro paese. Non Abbassiamo più la testa”.

Angelo Ciocca, carriera politica

Angelo Ciocca milita nella Lega da molti anni. Nato nel 1975 è diventato europarlamentare in seguito alla scomparsa di Gianluca Buonanno deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale. Ciocca con oltre 22.000 preferenze era risultato il primo dei non eletti della Lega alle elezioni europee del 2014 nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale che comprende la Lombardia.

Angelo Ciocca, “libero professionista”

Nel suo curriculum si dichiara “libero professionista che opera nel settore della progettazione di impianti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Mi dedico con passione alla politica nella Lega Nord ormai dal 1996; impegno preso con determinazione ed entusiasmo per migliorare la qualità della vita di chi abita nel nostro territorio”.

Per conto delle Lega è stato amministratore nel suo Comune di San Genesio ed Uniti. Ma è stato anche assessore della Provincia di Pavia. E dal 2010 consigliere regionale della Lombardia, rieletto nelle elezioni del 2013.

Angelo Ciocca, laurea e curriculum e tweet di Puglisi

L’europarlamentare Angelo Ciocca è stato già in passato protagonista di una polemica sui suoi titoli di studi. A tornare sull’argomento tramite il suo profilo twitter è stato nelle ultime ore Riccardo Puglisi, Professore associato dell’Università di Pavia.

Come mai il Krusciov de noantri @AngeloCiocca firma attestati di frequenza come “IL DIRETTORE CORSO Dr. Angelo Ciocca” mentre nel suo cv non risulta nessun titolo di laurea? Che cos’è questa laurea in ingegneria all’Università Paulo Freire del Nicaragua che appare e scompare? pic.twitter.com/8J8mLYzulc — Riccardo Puglisi (@ricpuglisi) 24 ottobre 2018

Angelo Ciocca, la replica su polemica laurea

Quando in passato c’è stato un dibattito ospitato ed in parte stimolato da ‘Il mondo di Pavia’ sul titolo di studio dell’attuale europarlamentare è arrivato un chiarimento parziale che pubblichiamo integralmente. Dagli approfondimenti fatti all’epoca è emersa una laurea conseguita in Nicaragua di cui tuttavia il diretto interessato non ha dato alcuna conferma nella risposta che pubblichiamo di seguito.

Cari militanti,

vi scrivo in seguito all’invio di un articolo diffamatorio nei miei confronti tratto da «Il Mondo di Pavia» di proprietà di Ettore Filippi, politico, se così si può definire, passato da appoggiare la sinistra a strizzare l’occhiolino alla destra, in base alla convenienza del momento, ora estremamente simpatizzante per Abelli. Ma sul personaggio Filippi non vale nemmeno la pena dilungarsi, considerando che la sue vicende politiche sono note. Non vi scrivo tanto per sottolineare come, ancora una volta, in occasione delle prossime elezioni provinciali, ci sia chi mette in atto la «politica dello sputo», atteggiamento che non ha nulla a che vedere con la politica vera, fatta di azioni e di vicinanza al territorio, come tutti i militanti del nostro movimento sanno bene, prodigandosi per la nostra gente. Resto comunque a disposizione al mio numero personale 335 660XXXX per qualsiasi cosa vogliate chiedermi.

Angelo Ciocca, la replica su polemica laurea part II

Vi scrivo, invece, perché mi sembra giusto prendere spunto da questo ennesimo tentativo di infangare un uomo della Lega Nord per dirvi che la nostra unione farà la forza, per evidenziare come gli avversari, compresi i finti alleati, temano il consenso elettorale del movimento Lega e i tanti voti presi alle ultime elezioni, voti meritati e dati dalla gente che ha conosciuto il grande lavoro di noi militanti. Vi scrivo dunque per dirvi che nulla potrà indebolire il mio impegno per la nostra gente, nel rispetto dei valori che la Lega e i miei genitori mi hanno insegnato. Sono altrettanto certo che nulla potrà scalfire la passione e il lavoro di noi militanti; anzi, in vista delle elezioni provinciali di maggio la Lega Nord farà sentire ancora più forte la sua voce e la provincia di Pavia si colorerà ancora di più di verde! Con stima padana.

Angelo Ciocca

Infine intendiamo riferire ai nostri lettori che abbiamo contattato l’europarlamentare invitandolo a fare chiarezza sull’argomento. Dopo una cordiale telefonata da parte di una sua assistente non abbiamo più ricevuto nessun aggiornamento.

