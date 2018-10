Empoli Juventus probabili formazioni: out Khedira ed Emre Can

Empoli Juventus probabili formazioni – Khedira non preoccupa minimamente la Juventus. Il centrocampista tedesco, come noto, salterà l’impegno di campionato contro l’Empoli per tornare a disposizione nel prossimo match di campionato contro il Cagliari. Ko al flessore figlio di una ricaduta muscolare, ma che non starebbe allarmando lo staff medico bianconero. Logico, servirà massima attenzione e bisognerà monitorare attentamente la situazione, specialmente in vista della prossima settimana, la quale potrebbe rivelarsi decisiva anche per il discorso Champions League. Prima il Cagliari, poi il match dell’Allianz Stadium contro il Manchester United, sfida che potrebbe consegnare la qualificazione agli ottavi di finale in maniera matematica ai bianconeri e il conseguente primo posto nel girone. Uno strappo netto e deciso sulle dirette rivali che i bianconeri vorranno sottolineare e mettere in chiaro fin da subito.

Empoli Juventus probabili formazioni: niente da fare per Khedira ed Emre Can

Come sottolineato, le condizioni di Sami Khedira verranno valutare con calma, ma la sensazione è che il centrocampista salterà la sfida di Empoli per poi tornare a disposizione di Allegri in vista della 10^ giornata contro il Cagliari. Perchè il tedesco rappresenta una pedina fondamentale? Il tecnico bianconero ha più volte sottolineato l’importanza di Khedira nell’organizzazione tattica della squadra. Centrocampista troppo spesso sottovalutato, ma capace di interpretare al meglio, sia la fase offensiva, sia la fase difensiva, caratteristiche alle quali Allegri non rinuncerebbe mai.

Non è un caso che il tedesco, in carriera, abbia conquistato la fiducia di tutti i suoi allenatori. Ora la priorità è quella di recuperare il centrocampista in maniere totale e immediata. Suona l’allarme a centrocampo: l’attuale ko di Khedira va ad unirsi al forfait di Emre Can, costringendo Allegri a puntare attualmente solamente su Bentancur, Pjanic e Matuidi, unici tre centrocampisti di ruolo a disposizione. Di fatto, contro l’Empoli, sarà confermato ancora il 4-3-3, con ballottaggio offensivo Dybala-Bernardeschi.

