Calciomercato Juventus, ufficiale l’addio di Marotta. No di Marcelo

Calciomercato Juventus pronto ad entrare nel vivo nonostante manchino circa due mesi alla sessione invernale. Oggi, durante l’assemblea degli azionisti della Juventus, Agnelli ha confermato l’addio di Beppe Marotta, cogliendo l’occasione per ringraziarlo per il grande lavoro svolto negli ultimi 8 anni. Anni coronati dalla rinascita bianconera, arricchita da gioie, vittorie e dal doppio rammarico Champions, sogno accarezzato per ben due volte, poi svanito ad opera di Barcellona e Real Madrid. Marotta dice addio in silenzio e da signore.

L’ormai ex direttore generale ha più volte affermato: “Questa la decisione della società, io voglio solo il bene della Juve”. Un’ uscita di scena dopo 8 anni da leader assoluto, e ora sguardo dirottato verso il futuro. Futuro che potrebbe colorarsi di nerazzurro. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Beppe Marotta sarebbe ormai ad un passo dall’Inter. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi nell’immediato, per poi essere inaugurato già a partire dal prossimo gennaio. Nuova vita, nuova avventura sulla sponda degli eterni rivali.

Calciomercato Juventus: Marcelo dice no, ora largo al rinnovo di Alex Sandro

Il match di martedì sera in Champion League ha riconsegnato un po’ di serenità al Real Madrid. Serenità nata dalla vittoria per 2-1 grazie ai gol messi a segno da Benzema e Marcelo. Proprio il terzino brasiliano, al momento del gol, ha colto l’occasione per indicare lo stemma madrileno sulla maglia come per sottolineare un chiaro messaggio: “Sto bene qui, è questo il mio posto”. Una presa di posizione che suona come un due di picche totale nei confronti della Juventus. Tuttavia, la stessa società bianconera, dal canto suo, non ha mai avanzato alcuna offerta ufficiale per il terzino del Real. Riassumendo, i bianconeri hanno sempre sostenuto che Marcelo dinanzi ad una clamorosa opportunità, rimarcando il fatto che il terzino brasiliano non rappresentava una priorità in ottica mercato. Ora Paratici lavorerà intensamente sul rinnovo di Alex Sandro.

