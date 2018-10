Sondaggi elettorali Index: aumenta il distacco tra Lega e M5S

Il deludente risultato elettorale in Trentino Alto Adige, i giudizi critici sulla manovra e in particolare sul reddito di cittadinanza affossano il Movimento 5 Stelle. Secondo le ultime intenzioni di voto registrate da Index Research per Piazza Pulita, i pentastellati in due settimane hanno lasciato a casa l’1,5% calando al 27,4%. Sorride sorniona la Lega di Salvini che, a differenza degli alleati, non perde ma guadagna consensi aumentando così il distacco. Il Carroccio, infatti, sfiora il 32% (+0,7 al 31,9) rosicchiando voti a Forza Italia.

Sondaggi elettorali Index: male Forza Italia

A differenza di altri istituti, Index vede gli azzurri ancora in difficoltà. Il partito di Berlusconi ha perso la bussola e cala ancora, questa volta dell’1,5 al 7,2%. Fratelli d’Italia, nonostante l’ingombrante Salvini, riesce comunque a ritagliarsi il suo spazio vitale e stampa un 3,6% in crescita di mezzo punto percentuale.

Sondaggi elettorali Index: recupera il Pd

Anche il centrosinistra può tornare a sorridere. Il Partito Democratico beneficia della Leopolda renziana e della possibile discesa in campo di Minniti nell’agone congressuale. I dem guadagnano lo 0,5 e risalgono al 18%. Bene anche Liberi e Uguali che a piccoli passi si avvicina alla soglia del 3% (2,8). Più Europa passa dal 2 al 2,1.

Sondaggi elettorali Index: italiani bocciano la manovra

I giudizi degli italiani sulla manovra giallo verde registrati da Index sono per la maggior parte negativi. Il 44,6% afferma che la manovra non corrisponde alle proprie aspettative (40,4% risponde invece il contrario). Aumentano infatti i pareri negativi sulla legge programmatica di bilancio che passano dal 47,1 al 47,3 mentre calano i favorevoli (dal 38,4 al 37,9). A spostare gli equilibri è soprattutto il reddito di cittadinanza bocciato dal 57,3% degli intervistati.

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

