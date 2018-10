Sondaggi Politici Gpf: leadership M5S, Di Battista insidia Di Maio

“Tornerò a Natale, abbiamo già fatto il biglietto. Vediamo poi che succederà. Non pensavo che mi mancasse così tanto la battaglia”. In collegamento dal Sudamerica dove si trova con la famiglia, Alessandro Di Battista ha annunciato alle migliaia di attivisti M5S che domenica affollavano il Circo Massimo, il prossimo ritorno in patria.

Tanto basta per riaprire il dibattito all’interno e all’infuori del Movimento: Di Battista è pronto a fare le scarpe a Di Maio? I due hanno sempre professato di essere amici, i due lati della stessa medaglia. Il primo più vulcanico ed erede del grillismo delle origini, il secondo più compassato ed istituzionale.

Le parole sul decreto fiscale rilasciate da Di Battista sembrano però suonare come un campanello d’allarme per Di Maio, ma soprattuto per Salvini. “La battaglia condotta in queste ore dal M5S è giusta. Ha dimostrato da che parte sta, dalla parte dei cittadini. I panni sporchi si lavano in casa? Non è detto: io voglio essere informato delle cose o questioni strane che accadono in cdm e che spero siano risolte al meglio”.

Di Battista infatti rappresenta l’anima più dura e pura del Movimento. Quella che non vuole scendere a patti con nessuno. Nemmeno con la Lega. Si vedrà se il ritorno del megafono dei Cinque Stelle coinciderà con l’inizio della crisi dei rapporti tra Salvini e Di Maio. Rapporti che si sono già incrinati sulla pace fiscale.

Se poi il matrimonio dovesse rompersi ecco allora che sulla scena politica irromperebbe di nuovo Di Battista, questa volta per prendersi la leadership del Movimento. Conquista, quest’ultima, che sarebbe a portata di mano.

Secondo un sondaggio condotto da Gpf Research per Affaritaliani.it, Di Battista raccoglierebbe il 21,4% dei consensi tra gli attivisti grillini. Di Maio è leggermente sopra al 21,6%. Il presidente della Camera Roberto Fico sarebbe il terzo incomodo (19,2%) e forse l’ago della bilancia in caso di ballottaggio tra i due. Per ora è solo un esercizio di fantastia ma, in questi anni, la politica ci ha abituato a tutto.

