Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni e ospiti di stasera in tv su Rai 2

Questa sera, 26 ottobre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Nemo – Nessuno escluso, programma di attualità condotto da Enrico Lucci.

Saranno presenti come ospiti personaggi di rilievo della cronaca e della politica attuale, chiamati a discutere di episodi che hanno fatto parlare di sé di recente.

Nemo – Nessuno escluso: ospiti e anticipazioni del 9 marzo

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni nuova stagione su Rai 2

Servizi, approfondimenti, interviste e monologhi saranno alla base, anche quest’anno, del format di Nemo. Enrico Lucci, ex iena e sempre in prima linea, modera ogni dialogo e confronto tra gli ospiti in studio; cercando di informare lo spettatore nel modo più adeguato.

Si partirà, ancora una volta, dai singoli individui e dalle loro storie. Testimonianze dirette, dunque, di chi vive o ha vissuto episodi importanti; di chi subisce violenza e che cerca di dare voce a chi non ne ha.

Nemo – Nessuno escluso: ospiti questa sera prima puntata

Da quest’anno, al fianco del conduttore non vi sarà più Valentina Petrini, ma lo schema del format resterà pressoché invariato.

Ad accompagnare Enrico Lucci, l’ex inviato speciale Daniele Piervincenzi. Tra gli ospiti principali di Nemo, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle che interverrà a parlarci delle recenti questioni politiche. Vice-presidente del Consiglio, il Ministro Di Maio sarà chiamato a rispondere alle domande di Enrico Lucci a proposito dei recenti rapporti con la Lega e sulla manovra finanziaria che in Europa ha fatto tanto parlare di sé.

Si darà inizio alla prima serata con il servizio curato da Enrico Lucci sulla Leopolda di Firenze.

La Leopolda, storica stazione fiorentina, ospita ogni anno a partire dal 2010 un incontro tra i membri del PD. Il tema centrale di quest’anno è stato Ritorno al Futuro, così come ha spiegato lo stesso Matteo Renzi.

