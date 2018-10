OnePlus 6T non ha più segreti: ecco le caratteristiche tecniche

OnePlus 6T è pronto a mostrarsi al mondo nel corso della conferenza stampa organizzata da One Plus per il 29 Ottobre. Nonostante manchino ancora 3 giorni alla data di ufficializzazione, alcune foto apparse nelle ultime ore su twitter hanno di fatto alzato il velo sul nascituro flagship di OP. Confermato il notch a goccia (soluzione esteticamente molto gradevole) e il sensore di impronte sotto il display. Andiamo a conoscerlo insieme:

OnePlus 6T scheda tecnica e caratteristiche complete

Generali

Marca: One Plus

Modello: OnePlus 6T

Colorazioni: Nero, Rosso e Bianco

Dimensioni

Altezza: 157.5 mm

Larghezza: 74,9 mm

Spessore: 8,2 mm

Peso: 180 grammi

Display

Dimensioni: 6,4 pollici

Colori: 16,7 milioni

Tipologia Pannello: “Optic”Amoled Full HD+

Risoluzione: 1080 x 2340 pixel – 403 PPI

Form Factor: 19,5:9

Protezione: Gorilla Glass

Hardware & Software

Chipset : Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 845

Processore: Octa-core

Gpu: Adreno 630

Sistema operativo d’uscita: Android 9.0 Pie con OxygenOS

Memoria Ram: 6/8 GB

Memoria interna: 128/256/ GB

Espandibilità memoria interna: NO

Dual Sim: SI

Batteria al litio: 3700 mAh

Ricarica wireless e rapida: SI

Leggi anche: Xiaomi Mi Mix 3 : scheda tecnica, recensione, prezzo e uscita in Italia

Fotocamere

Doppia fotocamera posteriore : Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 16 megapixel – apertura f/1.7 e sensore secondario da 20 megapixel con apertura f/1.7.

Fotocamera anteriore: Sensore da 20 megapixel con apertura f/1.7

Sensori

Accelerometro: SI

Prossimità: SI

Barometro: SI

Bussola: SI

Giroscopio: SI

Impronta digitale: SI, sotto il display.

Connettività

Rete: Gprs, Edge, Umts, Hsdpa, Hsupa, Hspa+, Lte

Wi-fi: 802.11 b/g/n/ac

Bluetooth: 5.0

Gps: Si, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

USB: Type-C

NFC: Si

Radio FM: No

Jack cuffie: No (sarà presente adttatore per cuffie da tipo C a 3,5 mm)

Leggi anche: Nokia 7.1 Plus : scheda tecnica, recensione, prezzo e uscita in Italia

Del nuovo OnePlus 6T salta dunque subito all’occhio la fotocamera anteriore da ben 20 megapixel e apertura focale f/1.7, destinata a garantire selfie di ottima qualità. Per il resto una scheda tecnica molto simile a quella del Xiaomi Mi Mix 3, pronto ad aggredire al mercato con un prezzo di lancio molto competitivo, anche nel nostro Paese.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM