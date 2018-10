Nokia 7.1 Plus : scheda tecnica, recensione, prezzo e uscita in Italia

Nokia 7.1 Plus è stato ufficializzato solo 2 giorni fa, il 17 ottobre, con un evento speciale organizzato a poco più di una settimana di distanza da quello di presentazione del Nokia 7.1. L’azienda finlandese ha pensato di distribuire una versione dalle dimensioni più importanti rispetto a quelle dell’omonimo fratello minore, con un prezzo di lancio particolarmente aggressivo (dettagli all’apposito paragrafo). Andiamo a conoscere le specifiche tecniche del nuovo prodotto griffato HMD/Nokia.

Nokia 7.1 Plus, la scheda tecnica

Generali

Marca: Nokia

Modello: Nokia 7.1 Plus

Colorazioni: Nero, rosso, blue, argento

Dimensioni

Altezza: 154,8 mm

Larghezza: 75,76 mm

Spessore: 7,97 mm

Peso: 178 grammi

Display

Dimensioni: 6,18 pollici (15,7 cm)

Colori: 16,7 milioni

Tipologia Pannello: IPS LCD

Risoluzione: 1080 x 2246 pixel – 403 PPI

Protezione: n/d

Hardware & Software

Chipset : Snapdragon 710 Qualcomm SDM710

Processore: 2x 2.2GHz Kryo 360 + 6x 1.7GHz Kryo 360

Gpu: Adreno 616

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo (Android One)

Memoria Ram: 4/6 GB

Memoria interna: 64/128GB

Espandibilità memoria interna: SI (fino a 400GB)

Dual Sim: SI

Batteria al litio: 3500 mAh

Ricarica wireless: SI

Fotocamere

Doppia fotocamera posteriore : Ottiche Zeiss – 12 Mpx + 13 Mpx, risoluzione 4032 x 3024 pixel, apertura f/1.8 + f/2.2 apertura, stabilizzazione ottica, autofocus, HDR, geo tagging, flash dual led

Fotocamera anteriore: 20 Mpx, f/2.0 apertura

Sensori

Accelerometro: SI

Prossimità: SI

Barometro: SI

Bussola: SI

Giroscopio: SI

Impronta digitale: SI (posteriore)

Connettività

Rete: Gprs, Edge, Umts, Hsdpa, Hsupa, Hspa+, Lte

Wi-fi: 802.11 b/g/n/ac

Bluetooth: 5.0 con A2DP/LE

USB: Type-C 2.0

NFC: NO

A-GPS/GLONASS/BeiDou

Radio FM: SI

Jack cuffie da 3,5 mm: SI

Nokia 7.1 Plus, prezzo e uscita in Italia

Nokia 7.1 Plus sarà in vendita nel mercato cinese, con il nome di Nokia x7, a partire dal 28 di Novembre. Nel mese di dicembre dovrebbe arrivare in Europa e quindi anche in Italia ad un prezzo di “lancio” ancora non dichiarato, ipotizzabile in 249 euro per la versione 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna, 299 euro per quella con 6 GB di ram e 64 GB di memoria interna, 349 euro per quella con 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna.

Nokia 7.1 Plus, la recensione

Nokia 7.1 Plus non è stato ancora recensito dalle principali testate di settore e dai divulgatori informatici italiani, essendo ancora non ufficialmente distribuito nel vecchio continente. Alcuni youtubers stranieri hanno però ricevuto dei sample. A seguire una prima recensione.

