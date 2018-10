Sondaggi elettorali Bidimedia: Tap, crollo del M5S in Puglia

Il sì alla Tap e i malumori per il dl sicurezza penalizzano il Movimento 5 Stelle nelle ultime intenzioni di voto registrate da Bidimedia. Rispetto alla precedente rilevazione, i pentastellati perdono l’1,3% e calano al 27,1%. La Lega invece cresce leggermente (+0,1) e stacca gli alleati di governo di oltre tre punti percentuali (30,5%). Gli effetti della manovra sembrano quindi penalizzare soprattutto il Movimento più che il Carroccio.

Il partito di Salvini sorride due volte perchè è anche l’unica forza del centrodestra a vedere il segno più ad ottobre.

Forza Italia infatti cala ancora, questa volta dello 0,2 all’8%. Giù anche Fratelli d’Italia dello 0,1 al 3,4%.

A beneficiare dello stop pentastellato è soprattutto il centrosinistra. In primis il Partito Democratico che recupera terreno e guadagna lo 0,8 attestandosi al 18,4%. Buona la prova anche di +Europa al 2,6 (+0,2%). Liberi e Uguali si avvicina alla soglia del 3% (+0,4 al 2,9).

Bidimedia sonda anche la forza elettorale dei partiti minori. La quarta gamba del centrodestra, Noi con l’Italia, rimane sotto quota 1%, in calo dello 0,1 allo 0,7% e viene raggiunta da Casapound in odor di sfratto (0,7). L’affluenza registrata da Bidimedia è intorno al 65,3% in linea con quella registrata da altri istituti.

Per quanto riguarda i dati regionali, va segnalato il tracollo dei Cinque Stelle in Puglia, dovuto soprattutto al sì del governo giallo verde alla Tap. Alle ultime elezioni politiche il vantaggio sulla compagine di centrodestra era di ben 12 punti. Ora solo di un punto. “Si tratta di un’inversione di tendenza significativa; se i Pentastellati nelle precedenti rilevazioni tenevano bene nel Meridione, nel Sondaggio Bidimedia di ottobre calano nettamente non solo in Puglia, ma anche in regioni, quali Campania e Sicilia, che costituiscono il loro maggior bacino elettorale” scrive Bidimedia.

Ne approfitta in questo caso il Partito Democratico che torna a crescere in tutte le regioni meridionali. Tutto il Nord, Trentino a parte, è invece del centrodestra.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 22 al 26 ottobre. Campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, istruzione, età e condizione lavorativa. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: 975 intervistati. Rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore: +/- 3,1% per una percentuale stimata del 50,0%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

