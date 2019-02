Raoul Bova: figli, età, vita privata e carriera dell’attore Carriera Raoul Bova e figli

Raoul Bova è un attore molto amato della televisione italiana. Solo qualche giorno fa, lui e la sua compagna Rocío Muñoz Morales sono diventati genitori per la seconda volta. Bova ha alle spalle una grande carriera e un’ altra famiglia.

La carriera di Raoul Bova

Classe 1971, Raoul Bova nasce a Roma ma ha origini calabresi e campane. Intraprende inizialmente la carriera di nuotatore: dopo scarni successi abbandona l’ agonismo e si iscrive al servizio militare come istruttore di nuoto. L’ esordio nel mondo della televisione avviene nel 1991, quando diventa “ aiutante” nella programma Scommettiamo che…?

Come attore esordisce l’ anno dopo, nel 1992, con una parte piccola nel film di Roberto d’ Agostino Mutande pazze. Dopo alcuni ruoli minori, ottiene nel 1993 il ruolo di “ Marco”, protagonista del film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina. Ha un grande successo con il ruolo del commissario “ Nino Di Venanzio” nel cult poliziesco Palermo Milano sola andata, diretto da Claudio Fragasso nel 1996.

Mentre continua a lavorare in Italia, partecipa ad alcune produzioni USA. Tra le altre: Avenging Angelo con Sylvester Stallone (2002), Sotto il sole della toscana con Diane Lane e Aliens vs Predator (2003). Nel 2008 diventa il protagonista della pellicola che ha ampliato la sua fama di attore. Scusa ma ti chiamo amore, diretto da Federico Moccia.

Nel 2010 segue il sequel Scusa ma ti voglio sposare. Altri film in cui Bova è apparso: Come un delfino (mini-fiction del 2011) e nello stesso anno Immaturi. Poi il suo sequel Immaturi-il viaggio nel 2012 e recentemente Torno indietro e cambio vita, film sempre di Vanzina del 2015.

Manuel Agnelli: moglie, canzoni e carriera. Chi è il giudice di X Factor 2018

Raoul Bova e la vita privata

L’ attore ha alle spalle un matrimonio di 13 anni con la veterinaria Chiara Giordano. Da lei ha avuto due figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Nel 2013 l’ attore aveva annunciato la separazione dalla moglie e nello stesso anno, ha ufficializzato la sua relazione con l’ attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales. L’ attuale compagna, con la quale sembra molto affiatato, l’ ha conosciuta sul set del film Immaturi-il viaggio. Dalla loro unione, il 2 dicembre 2015 è nata la loro prima figlia, Luna. Pochi giorni fa invece, esattamente il 1 novembre, è nata la loro secondogenita: Alma.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM