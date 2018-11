Sondaggi politici Demos: il Nord Est boccia condono e reddito

Il braccio di ferro tra governo e Commissione Ue sulla manovra finanziaria non piace al 51% degli abitanti del Nord Est secondo cui sarebbe meglio rivedere la legge perchè “non possiamo permetterci di avere l’Europa contro”. E’ questo il risultato di un’indagine condotta dall’istituto Demos per l’Osservatorio sul Nord Est. Va detto che c’è comunque un’alta percentuale (45%) di abitanti del Triveneto pronta a schierarsi con l’esecutivo giallo verde spronandolo ad andare avanti “anche a costo di pagarne le conseguenze in Europa”.

Sondaggi politici Demos, Di Maio prova a rassicurare l’Ue sulla manovra

Viste le premesse è probabile che alla fine si andrà allo scontro con l’Ue. Nonostante i tentativi in extremis del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, un compromesso con l’Europa al momento non è sul tavolo.

Ieri il vicepremier Luigi Di Maio, dalle colonne del Corriere della Sera, ha fatto detto che il governo è “pronto a dialogare” ma “non ci devono chiedere di massacrare gli italiani”. “Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi – ha aggiunto – siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le gradi riforme di questa legge di bilancio devono restare in piedi”. Per mercoledì è attesa la valutazione della Commissione europea sulla legge di bilancio italiana, che potrebbe porre le premesse per l’apertura della procedura di infrazione contro il nostro Paese a gennaio.

E cosa pensano gli abitanti del Nord Est di queste misure contenute nella manovra? A ricevere più apprezzamenti è il blocco all’aumento dell’Iva (67%) seguito dall’abolizione della riforma Fornero sulle pensioni (63%). Tutti gli altri provvedimenti invece raccolgono il placet di una minoranza della popolazione nordestina.

Dalla flat tax che piace al 49% (ma trova favorevoli la maggioranza degli elettori di FI, M5S e Lega) all’abolizione del Jobs Act (45%). Le misure che piacciono meno sono condono fiscale (35%) e reddito di cittadinanza (34% totali di favorevoli, quota che si alza al 64% tra gli elettori pentastellati).

Sondaggi politici Demos: nota metodologica

L’Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è stato condotto nei giorni 5-7 novembre 2018 e le interviste sono state realizzate con tecnica CATI, CAMI, CAWI e river sampling su social media da Demetra.

Il campione, di 1005 persone (rifiuti/sostituzioni: 5695), è statisticamente rappresentativo della popolazione con 15 anni e più residente in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d’età (margine massimo di errore 3.09% con CAWI) ed è stato ponderato in base alle variabili socio-demografiche. I dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100.

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte metodologica, organizzativa e l’analisi dei dati. Beatrice Bartoli ha svolto la supervisione della rilevazione effettuata da Demetra.

