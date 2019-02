Francesca Fialdini: genitori, fidanzato e curiosità, chi è Chi è Francesca Fialdini e fidanzato. La carriera

Francesca Fialdini è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. È una conduttrice molto stimata al timone di numerosi programmi tra i quali “La vita in diretta” in onda su Rai1.

La vita privata di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini nasce a Massa nel 1979. La giornalista ha 39 anni è alta 170 centimetri e pesa 50 chili. Dopo aver conseguito il diploma ottiene la laurea in scienze della comunicazione presso l’ Università degli Studi La Sapienza di Roma.

È una molto tifosa della Juventus. In un’intervista a Famiglia Cristiana ha raccontato: “Quando abitavo a Massa, mi è capitato spesso di fare partite miste uomini-donne e, una volta, non so come sia successo, con un mio tiro la palla è finita in rete: questa azione mi ha reso celebre per mesi!”.

Nel tempo libero pratica nuoto e le piace sciare. Francesca Fialdini ha un fidanzato segreto di cui non si conosce l’identità. Sul compagno ha dichiarato: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”.

La carriera di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini inizia la sua carriera lavorando in radio, nel 2004 è collaboratrice per la redazione esteri di radio Vaticana poi diventa la conduttrice del notiziario della radio. Poi passa a lavorare in televisione dal 2005 al 2013 è inviata, consulente e conduttrice nel programma religioso “ A sua immagine”, su Rai1.

Francesca Fialdini ha inoltre condotto: “ Videozine”, “ Fictionmania” e “ Cultbook”. Ha presentato affiancata da Tiberio Timperi “ Unomattina in famiglia”. Dal 2014 al 2017 è stata alla conduzione di “ Unomattina” in compagnia di Franco di Mare. Da settembre 2017 e per tutto il 2018 è alla conduzione di “ La vita in diretta”.

