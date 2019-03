Sandro Mayer: malattia e causa della morte, cosa è successo? Causa morte Sandro Mayer e malattia

Il 2018 sarà ricordato come l’ anno della scomparsa di personaggi del mondo dell’ impresa come Sergio Marchionne o Gilberto Benetton e di campionesse dello sport come Sara Anzanello. Ma sarà ricordato anche per la morte di un volto noto del giornalismo italiano. Infatti è morto all’ età di 77 anni il giornalista, direttore del settimanale DiPiù, Sandro Mayer. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui “Epoca”, “Novella 2000” e “Oggi” di cui è stato direttore.

Sandro Mayer, la verità della figlia Isabella sulla scomparsa del padre

La morte di Sandro Mayer giunge abbastanza inattesa, tanto che il giornalista aveva confermato la sua presenza anche per la prossima stagione del programma tv “Ballando con le Stelle”. Invece si è spento nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2018 a Milano. Lo ha raccontato ospite di Barbara D’ Urso la sua unica figlia Isabella nel corso di “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5. La figlia è stata a fianco a sua madre Daniela nei momenti tragici della scomparsa del padre. In tv ha raccontato. “È successo all’ improvviso, ha avuto una brutta infezione”. Per cui è stata lei stessa a svelare la vera causa della morte.

Isabella Mayer ha aggiunto: “Non amava parlare di sé malato. Mi piace ricordarlo per altro, non parlare della malattia che ce l’ ha portato via in una, due settimane”. Si è anche lasciata andare a racconti personali. “Il 10 novembre, giorno del mio compleanno, stava bene. Poi è entrato in ospedale, sperava di uscire in pochi giorni, ma non è più uscito”. Infine ha aggiunto: “L’ultima volta che l’ho visto sono andata via perché dovevo fare un’ecografia e lui, sorridente, mi ha chiesto di mandargli una foto. Mi ha salutato col sorriso”.

Sandro Mayer, la commozione corre sui social

Su Instagram e Twitter i primi annunci della tragica scomparsa e di commozione per la perdita del giornalista da parte di amici, colleghi ed estimatori. Molto toccanti le parole di Ivan Zazzaroni, collega di Sandro Mayer a “Ballando con le Stelle”. Ecco il suo intervento: “Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle ‘sorprese’ per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra”.

Buon viaggio a #SandroMayer, giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato corretto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico mio. pic.twitter.com/GvuknrqTd1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 30, 2018

Grande commozione per la scomparsa di un uomo sempre sorridente, uno che sapeva leggere tra le righe e riusciva a intercettare i desideri dei suoi milioni di lettori. Un giornalista sempre rispettoso del prossimo, un rivoluzionario dell’ editoria #SandroMayer #DiPiù #CiaoSandro — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 30, 2018

Dispiacere per la morte di un inventore, un giornalista che sapeva leggere nella pancia e nel ❤️del lettore. Ricordo il nostro primo incontro, i consigli.Ciao direttore #SandroMayer ❣️giornalista che ha cambiato questo mestiere. Spero che il suo nome resti accanto al suo #DiPiù — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 30, 2018

